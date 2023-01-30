"Станут трудным процессом": глава ГУР рассказал о будущих отношениях Украины и России

По словам Кирилла Буданова, не понятно, на сколько элементов РФ распадется и с кем придется разговаривать о репарациях и привлечении к ответственности за военные преступления.

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Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что будущие отношения между Украиной и Россией станут трудным процессом. Не понятно, на сколько элементов РФ распадется и с кем придется разговаривать о репарациях и привлечении к ответственности за военные преступления. Об этом он рассказал в интервью польскому изданию Wirtualna Polska.

Глава разведки отметил, что ВСУ воюют со страной, где две трети населения поддержали решение Владимира Путина о вторжении. Буданов также сообщил, что главная задача для Украины — системное ослабление РФ.

"Для этого мы должны активно подключаться к евроатлантическим и европейским структурам: политическим, экономическим, силовым, правовым, гуманитарным и образовательным", — отметил он.

По его словам, у нашего государства должна быть какая-то форма контроля над новой послевоенной Россией. Чтобы военное вторжение с ее стороны больше никогда не повторилось.

В чем секрет украинской разведки?

Кирилл Буданов рассказал, что украинские разведчики активно анализируют врага: изучают состояние армии, логистику, производственные циклы, а также исследуют общественные и региональные настроения, социальную динамику и экономические показатели.

"Благодаря этому мы предвосхищаем его следующие шаги. Но это еще не все. Мы также видим существенные изменения внутри самого Российского государства", — сказал он.

Руководитель ГУР добавил, что успешные разведывательные действия Украины основаны на инновационной и интеллектуальной составляющей, подготовке нового поколения специалистов и работе с новыми средствами.

Напомним, 5 января в разведке рассказали, на основе чего Буданов строит свои оптимистические прогнозы по поводу завершения войны в Украине. Они базируются на разведывательных данных, а также на анализе обстановки на поле боя и в мире.

4 января глава ГУР заявил, что весной украинские военные планируют серьезное наступление. Он убежден, что после контрнаступления в 2023 году Украина нанесет окончательное поражение РФ и вернется к границам 1991 года.