Буданов заперечує, що за атаками на Кримський міст та військові аеродроми стоять спецслужби України

На думку голови ГУР, Росія все ж таки стикатиметься з внутрішніми проблемами доти, доки Україна не відновить своєї територіальної цілісності.

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Українські спецслужби не причетні до атак по Кримському мосту та військових аеродромів на території Російської Федерації, заявив в інтерв'ю Washington Post 31 січня. Начальник головного управління розвідки (ГУР) генерал-майор Кирило Буданов. При цьому він додав, що доти, доки Україна не відновить свою територіальну цілісність, усередині Росії будуть проблеми.

Під час інтерв'ю Буданову нагадали слова секретаря РНБО Олексія Данілова, який у грудні минулого року прокоментував вибухи на російській авіабазі у Саратові, заявивши, що Україна може дістати на багато кілометрів далі. І хоча операції на території РФ технічно підпадали під компетенцію Буданова, в інтерв'ю він не підтвердив, що його співробітники стояли за ударами по стратегічним бомбардувальникам, які атакували Україну.

Тим часом, керівник ГУР зазначив, що він очікує більшого, оскільки на території РФ діють українські агенти.

"Це зруйнувало їхні ілюзії про безпеку. Є люди, які закладають вибухівку. Є безпілотники. Поки територіальну цілісність України не буде відновлено, всередині Росії будуть проблеми", — сказав Буданов.

Генерал-майор також припустив, що Кремлю слід побоюватися колабораціоністів у своєму середовищі, які розуміють, що Росія має стати іншою. Таких людей Україна підтримує, додав Буданов.

"На цій території справді є люди, з якими дуже легко працювати. Вони розуміють, що Росія має бути іншою, і ми підтримуємо таких людей", — зізнався розвідник.

Щодо Криму, Буданов вважає, що по суті глобальний конфлікт почався з анексії Криму, тому там він має закінчитися.

"Ми повинні зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому. Він повернеться до нас. Я вам більше скажу: все почалося в Криму у 2014 році, там все й закінчиться", — наголосив глава ГУР.

Нагадаємо, керівник ГУР Кирило Буданов 30 січня заявив, що майбутні відносини між Україною та Росією стануть важким процесом. В інтерв'ю виданню Wirtualna Polska генерал зазначив, що якщо РФ розпадеться, то залишається незрозумілим, з ким доведеться розмовляти про репарації та притягнення до відповідальності за скоєні воєнні злочини в Україні.