Смертельно болен: у Путина есть несколько двойников, — Буданов

По информации главы ГУР, глава Кремля болен раком, поэтому неизвестно, настоящий ли Владимир Путин руководит Россией сейчас.

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Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что президент России неизлечимо болен раком. Кроме того, глава Кремля имеет несколько двойников. Об этом он рассказал в интервью изданию The Washington Post.

Глава ведомства отметил, что неизвестно, настоящий ли Владимир Путин руководит Россией сейчас.

В то же время директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что нет данных, позволяющих предположить, что Путин болен.

"У других всегда есть сомнения. Насколько я эффективен на этой должности, это, вероятно, станет очевидным только в будущем по истории. Я не могу объективно оценивать себя. Время покажет", — отмеил Кирилл Буданов.

Напомним, в том же интервью глава ГУР заявил, что Украина намерена вернуть Крым к лету. По его словам, в этом году Россия сосредоточится на захвате Донбасса, а нападение с территории Беларуси маловероятно.

30 января Буданов сообщил, что будущие отношения между Украиной и РФ станут трудным процессом. Потому что не понятно, на сколько частей Россия распадется и с кем придется говорить о репарациях и привлечении к ответственности за военные преступления.