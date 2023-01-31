Смертельно хворий: Путін має кілька двійників, — Буданов

За інформацією голови ГУР, глава Кремля хворий на рак, тому невідомо, чи справжній Володимир Путін керує Росією зараз.

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Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що президент Росії невиліковно хворий на рак. Крім того, голова Кремля має кілька двійників. Про це він розповів в інтерв'ю газеті The Washington Post.

Глава відомства зазначив, що невідомо, чи справжній Володимир Путін керує Росією зараз.

Водночас, директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що немає даних, які дозволяють припустити, що Путін хворий.

"В інших завжди є сумніви. Наскільки я ефективний на цій посаді, це, ймовірно, стане очевидним лише в майбутньому з історії. Я не можу об'єктивно оцінювати себе. Час покаже", — зазначив Кирило Буданов.

Нагадаємо, у тому ж інтерв'ю глава ГУР заявив, що Україна має намір повернути Крим до літа. За його словами, цього року Росія зосередиться на захопленні Донбасу, а напад із території Білорусі малоймовірний.

30 січня Буданов повідомив, що майбутні відносини між Україною та РФ стануть важким процесом. Тому що не зрозуміло, на скільки частин Росія розпадеться і з ким доведеться говорити про репарації та притягнення до відповідальності за воєнні злочини.