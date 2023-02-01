Все закончится в Крыму: Буданов рассказал, чего ожидать на фронте в этом году

Глава украинской разведки не верит в возможность повторного наступление ВС РФ с территории Беларуси и считает слухи об этом попытками противника ослабить присутствие ВСУ на Донбассе.

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Российско-украинская война закончится полной деоккупацией Крыма, которой не помешают даже угрозы РФ о применение ядерного оружия. Об этом рассказал глава военной разведки Украины генерал-майор Кирилл Буданов в интервью The Washington Post.

Общаясь с журналистами, Буданов затронул темы возвращения Крыма, наступления со стороны Беларуси и слухов о болезни президента России Владимира Путина. Также глава военной разведки рассказал, решится ли Кремль на применение ядерного оружия в Украине.

Война в Украине: чего ожидать в ближайшее время

Глава военной разведки Украины выразил мнение, что в последний месяц зимы — первые весенние месяцы следует ожидать повторной попытки РФ пойти в масштабное наступление.

"Группировка России в Украине сейчас насчитывает 326 000 солдат и офицеров. А "Калибров" (семейство крылатых ракет РФ, — ред.) у Москвы осталось всего 9 процентов", — сказал Буданов, отвечая на вопрос интервьюера о том, в каком состоянии сейчас ВС РФ.

Однако следует учитывать, что основными "горячими точками" на военной карте Украины остаются города в Донецкой и Луганской областях. Над этими регионами оккупанты хотят установить полный контроль.

Также Буданов рассказал, как и когда закончится война в Украине.

"Все началось в Крыму в 2014 году, там все и закончится. Мы должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой", — сказал он.

Когда Беларусь пойдет в наступление

По словам Буданова, участие непосредственно белорусских военных в российско-украинской войне маловероятно. Также разведчики сейчас не видят подтверждений тому, что в феврале-марте ВС РФ решатся на повторное наступление на Киев с территории Беларуси.

"Демонстрация активности на этом направлении призвана удерживать на севере силы ВСУ и не допустить их переброски на юг", — сказал Буданов.

Что сейчас со здоровьем у лидера РФ Владимира Путина

Кирилл Буданов выразил мнение, что настоящий "хозяин Кремля" болен раком. А россиянам время от времени показывают его двойников.

"Это открытый вопрос, настоящий ли Путин сейчас", — сказал глава украинской разведки.

Ударит ли РФ по Украине ядерным оружием

Глава военной разведки Украины считает, что Владимир Путин не решится использовать атомную бомбу ни против Украины, ни против США или стран-союзниц.

"Это тактика запугивания. Россия – страна, от которой можно ожидать многого, но не откровенного идиотизма. Нанесение ядерного удара приведет не только к военному поражению россии, но и к ее краху. И они это прекрасно знают", — резюмировал Буданов.

Напомним, ранее Кирилл Буданов рассказал, сколько россиян воюют в Украине. По его словам, речь идет о тысячах кадровых российских офицеров и наемниках.

Фокус также писал, что экс-глава ЦРУ озвучил сценарий освобождения Крыма. По мнению Дэвида Петреуса, сначала украинским военным нужно "запереть" оккупантов на Крымском полуострове, отрезав путь к материковой России, а потом начать атаковать военные штабы россиян высокоточными боеприпасами.