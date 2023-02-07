"После этого все рухнет": генерал США назвал ключ к победе Украины над РФ (видео)

По мнению бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса, Украина сможет вернуть Донбасс, однако деоккупация Крыма требует дополнительных средств.

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Отставной офицер армии США Бен Ходжес, занимавший должность командующего армией США в Европе, заявил, что Украина сможет освободить Крымский полуостров при условии, что западные страны предоставят ВСУ высокоточное оружие большой дальности. Об этом генерал Ходжес сказал в интервью на YouTube-канале политолога и основателя проекта "Свободный Крым" Тараса Березовца.

"Донбасс будет вашим, но я убежден, что освободить Крым возможно этим летом если у вас будут средства, чтобы наносить дальние удары. После этого все рухнет. Крым – это ключ", — заявил Ходжес.

Американский генерал также прокомментировал недавнее заявление журналистов о том, что Вашингтоне якобы не склонны рассчитывать на возвращение Крыма под контроль Киева. По мнению Ходжеса, союзники Украины могут существенно поспособствовать освобождению полуострова.

"Я верю, что Украина может освободить Крым до конца августа этого года. Если, и это большое "если", Запад обеспечит потребности Украины чтобы она сделала Крым неэффективным для российских военных", — сказал генерал.

Речь идет о нанесении ударов по военным целям в Крыму. Кроме того, Украина не должна допустить полного восстановления Керченского моста. Ходжес призвал ВСУ разрушать все пути, ведущие в Крым.

Отставной офицер также добавил, что Украине необходимо получить высокоточное дальнобойное оружие в ближайшие месяцы. В противном случае деоккупировать Крым станет очень сложно.

[ + – ] Бен Ходжес высказался об освобождении Крыма (09:00)

Ранее Ходжес уже высказывался о том, что освободить Крым можно к концу лета 2023 года. Он подчеркнул, что этому может поспособствовать передача Украине высокоточных боеприпасов GLSDB, дальность стрельбы которых составляет до 150 километров.

Фокус также писал о том, что 1 февраля глава разведки Украины Кирилл Буданов в интервью The Washington Post заявил, что война в Украине закончится в Крыму. По словам главы ГУР, необходимо сделать все возможное, чтобы вернуть полуостров к лету.

Еще мы писали о том, что 4 февраля зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил Украине "ударом возмездия" за использование западного оружия для освобождения Крымского полуострова.