"Запылает вся Украина": Медведев пригрозил ядерным ответом на удары по Крыму

По словам Дмитрия Медведева, американское оружие не вынудит Россию пойти на переговоры, а лишь разозлит ее.

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев грозится, что россияне жестоко ответят, если Украина ударит по Крыму с помощью западного оружия. Такой комментарий политика российская журналистка Надана Фридрихсон опубликовала в своем Telegram-канале.

Она приводит публикацию агентства Bloomberg, согласно которой администрация президента США Джо Байдена отправляет украинцам современные системы вооружения и разрешает наносить удары по российским объектам в Крыму, чтобы вынудить Россию пойти на переговоры. По словам Дмитрия Медведева, россияне не захотят идти на контакт, но обязательно отомстят за причиненный ущерб.

"Будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина", — заявил экс-президент.

Он добавил, что в ответ на удары по Крыму Россия может использовать любые виды вооружения, в том числе ядерное, без каких-либо ограничений — все зависит от "характера угроз". Об этом ранее предупреждал президент РФ Владимир Путин.

"Могу вас заверить: ответ будет быстрым, жестким, убедительным", — пригрозил Дмитрий Медведев.

3 февраля США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $2,2 млрд. Он включает в себя ракеты для ТРК Javelin, артиллерийские боеприпасы, а также ракеты GLSDB для РСЗО HIMARS с дальностью поражения в 150 км.

В средине января Дмитрий Медведев прокомментировал поставки западных танков Украине, которые обсуждались на форуме в Давосе. По его словам, Польша побуждает другие страны предоставить украинцам бронетехнику, чтобы в будущем разделить страну.