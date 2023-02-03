Украина получит дальнобойные ракеты: США объявили о пакете военной помощи на сумму в $2,2 млрд

Список пакета военной помощи включает в себя также ракеты для ПТРК Javelin, артиллерийские боеприпасы, финансирование обучения украинских военнослужащих.

Related video

Соединенные Штаты выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму в 2,2 млрд долларов. Об этом заявил представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер во время брифинга.

Так, в пакет войдут противотанковые ракеты для ПТРК Javelin, артиллерийские боеприпасы, а также ракеты GLSDB, которые могут поражать цели на расстоянии в 150 км, для РСЗО HIMARS.

Как написал журналист "Голоса Америки" Остап Яриш у себя в Twitter, финансирование пакет включает в себя санкционирование президентской выборки до 425 млн долларов, а также 1,75 млрд долларов из фонда Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

Список пакета военной помощи включает в себя:

Дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды

Дополнительные 120-мм минометные снаряды

190 тяжелых пулеметов с тепловизионными прицелами и боеприпасами

181 MRAP

250 ПТРК Javelin

2 000 противотанковых ракет

Противопехотные мины "Клеймор"

Снаряжение для холодной погоды, шлемы и другое полевое снаряжение

2 пусковые установки ПВО HAWK

Зенитные орудия и боеприпасы

Оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров ПВО с системами ПВО Украины

Оборудование для поддержки существующих возможностей ПВО Украины

Генераторы ПВО

Системы для противодействия БПЛА

4 радара

20 противоминометных радаров

Запасные части для противоартиллерийских радаров

БПЛА "Пума"

Оборудование для защищенной связи

Управляемые ракеты GLSDB

Медицинские принадлежности

Кроме того, в пакет также входит финансирование обучения украинских военнослужащих, техническое обслуживание и поддержка.

[ + – ] США объявили о выделении Украине пакета военной помощи

Ранее Фокус писал, что министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна начала обучение украинских военных на танках Leopard 2. По его словам, обучение займет несколько недель и закончится, когда командование Украины и стран-союзников посчитают, что украинские экипажи готовы.

Еще напомним, что ВСУ привязывают РПГ к гоночным дронам, чтобы бомбить вторгшихся россиян. Коммерческие беспилотники успешно применяются в качестве боеприпасов на передовой.