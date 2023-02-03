Украина получит дальнобойные ракеты: США объявили о пакете военной помощи на сумму в $2,2 млрд
Список пакета военной помощи включает в себя также ракеты для ПТРК Javelin, артиллерийские боеприпасы, финансирование обучения украинских военнослужащих.
Соединенные Штаты выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму в 2,2 млрд долларов. Об этом заявил представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер во время брифинга.
Так, в пакет войдут противотанковые ракеты для ПТРК Javelin, артиллерийские боеприпасы, а также ракеты GLSDB, которые могут поражать цели на расстоянии в 150 км, для РСЗО HIMARS.
Как написал журналист "Голоса Америки" Остап Яриш у себя в Twitter, финансирование пакет включает в себя санкционирование президентской выборки до 425 млн долларов, а также 1,75 млрд долларов из фонда Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).
Список пакета военной помощи включает в себя:
- Дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды
- Дополнительные 120-мм минометные снаряды
- 190 тяжелых пулеметов с тепловизионными прицелами и боеприпасами
- 181 MRAP
- 250 ПТРК Javelin
- 2 000 противотанковых ракет
- Противопехотные мины "Клеймор"
- Снаряжение для холодной погоды, шлемы и другое полевое снаряжение
- 2 пусковые установки ПВО HAWK
- Зенитные орудия и боеприпасы
- Оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров ПВО с системами ПВО Украины
- Оборудование для поддержки существующих возможностей ПВО Украины
- Генераторы ПВО
- Системы для противодействия БПЛА
- 4 радара
- 20 противоминометных радаров
- Запасные части для противоартиллерийских радаров
- БПЛА "Пума"
- Оборудование для защищенной связи
- Управляемые ракеты GLSDB
- Медицинские принадлежности
Кроме того, в пакет также входит финансирование обучения украинских военнослужащих, техническое обслуживание и поддержка.
Ранее Фокус писал, что министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна начала обучение украинских военных на танках Leopard 2. По его словам, обучение займет несколько недель и закончится, когда командование Украины и стран-союзников посчитают, что украинские экипажи готовы.
Еще напомним, что ВСУ привязывают РПГ к гоночным дронам, чтобы бомбить вторгшихся россиян. Коммерческие беспилотники успешно применяются в качестве боеприпасов на передовой.