Польша начала обучение украинских военных на танках Leopard 2, — министр обороны Блащак

По словам главы польского оборонного ведомства Мариуша Блащака, обучение займет несколько недель и закончится, когда командование Украины и стран-союзников посчитают, что украинские экипажи готовы.

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Польша уже начала подготовку украинских солдат, обучая их управлению танками Leopard 2. Об этом в пятницу, 3 февраля, заявил в Киеве вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в ходе совместной пресс-конференции с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, сообщает PolskieRadio24.

Блащак отметил, что обучение будет эффективным и позволит украинским танкистам познакомиться с техникой таким образом, чтобы "гарантировать возможность их использования".

Сколько продлится обучение на танках Leopard

По словам вице-премьера Польши, обучение закончится, когда украинское командование, а также командование союзников посчитают, что украинские экипажи уже обладают необходимыми навыками для управления.

"Обучение украинских солдат управлению танками Leopard 2 займет несколько недель в Польше. Это вопрос не дней и не месяцев. Это вопрос нескольких недель", — подчеркнул Блащак.

Напомним, 31 января агентство Reuters сообщало о том, что польские военные стремятся сократить время обучения украинских защитников на немецких танках Leopard 2 вдвое — с десяти до пяти недель. Это возможно в случае, если удастся увеличить количество инструкторов в учебном центре.

В тот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что коалиция из 12 стран передаст Украине 120-140 танков. Среди них немецкие Leopard 2, британские Challenger 2, американские M1 Abrams. Также государство рассчитывает и на французские Leclerc.