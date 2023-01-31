Польша вдвое сократит время обучения украинских танкистов на Leopard 2, — Reuters

Обычно обучение использованию танка Leopard 2 занимает 10 недель, однако поляки надеются сократить это время до пяти. Это зависит от количества инструкторов в учебном центре.

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Польские военные стремятся сократить время обучения украинских защитников на немецких танках Leopard 2 вдвое — с десяти до пяти недель. Это возможно в случае, если удастся увеличить количество инструкторов в учебном центре. Об этом во вторник, 31 января, пишет агентство Reuters.

"Если мы интенсифицируем обучение (увеличив количество) инструкторов, (оптимизируем) наше время и наши выходные, мы сможем обучить весь экипаж за пять недель", — заявил журналистам майор Мацей Банашински, командир польского учебного центра.

При этом польские военные отказываются раскрывать место подготовки украинских танкистов, однако по словам военного эксперта Якуба Павловского, этот процесс может быть налажен в деревне на западе Польши Свентошуве, что недалеко от границы с Германией.

В учебном центре, оснащенном специальными тренажерами, одновременно могут проходить обучение 14 экипажей по четыре человека в каждом.

"Танки "Леопард" — это танки третьего поколения. Их подвижность на пересеченной местности лучше, чем у российских танков… (Владеть российским танком) — это как владеть новым Fiat 26p, а не подержанным Mercedes. Управлять старым Mercedes проще и комфортнее, чем новым Fiat 126p", — заявил старший прапорщик Лукаш Сетны, старший инструктор.

В свою очередь майор Банашински также заявил, что польские инструкторы проводят курсы подготовки танкистов и водителей на танках Leopard, а также тренируют механиков.

Агентство отметило, что единственный танк, который до этого Украина использовала в условиях российской агрессии, был советский Т-72, однако, по словам польских инструкторов, перейти от танков старого поколения к машинам нового, коими являются "Леопарды", будет несложно.

Ранее CNN писали, что ВСУ будут полагаться на советские танки пока не прибудут западные танки. По словам бойца 28-й бригады основной проблемой с ними являются не запчасти, а 125-мм боеприпасы. Они заканчиваются и не производятся в Украине.

Напомним, 31 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что коалиция из 12 стран передаст Украине 120-140 танков. Среди них немецкие Leopard 2, британские Challenger 2, американские M1 Abrams. Также государство рассчитывает и на французские Leclerc.

Также СМИ рассказывали, что в Польше для массового ремонта поврежденной украинской технике задействовали гигантский завод, на котором специалисты работают круглосуточно в три смены. Также в соседней стране, по данным журналистов, могут в дальнейшем ремонтировать немецкие Leopard 2.