Польща вдвічі скоротить час навчання українських танкістів на Leopard 2, — Reuters

Зазвичай навчання використанню танка Leopard 2 займає 10 тижнів, проте поляки сподіваються скоротити цей час до п'яти. Це залежить від кількості інструкторів у навчальному центрі.

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Польські військові прагнуть скоротити час навчання українських захисників на німецьких танках Leopard 2 удвічі — з десяти до п'яти тижнів. Це можливо, якщо вдасться збільшити кількість інструкторів у навчальному центрі. Про це у вівторок, 31 січня, пише агентство Reuters.

"Якщо ми інтенсифікуємо навчання (збільшивши кількість) інструкторів, (оптимізуємо) наш час і наші вихідні, ми зможемо навчити весь екіпаж за п'ять тижнів", — заявив журналістам майор Мацей Банашинськи, командир польського навчального центру.

При цьому польські військові відмовляються розкривати місце підготовки українських танкістів, проте, за словами військового експерта Якуба Павловського, цей процес може бути налагоджений у селі на заході Польщі Свентошуве, що неподалік кордону з Німеччиною.

У навчальному центрі, оснащеному спеціальними тренажерами, одночасно можуть проходити навчання 14 екіпажів по чотири особи в кожному.

"Танки "Леопард" — це танки третього покоління. Їх рухливість на пересіченій місцевості краще, ніж у російських танків... (Володіти російським танком) — це як володіти новим Fiat 26p, а не вживаним Mercedes. Керувати старим Mercedes простіше і комфортніше, ніж новим Fiat 126p", — заявив старший прапорщик Лукаш Сетни, старший інструктор.

Майор Банашинськи також заявив, що польські інструктори проводять курси підготовки танкістів і водіїв на танках Leopard, а також тренують механіків.

Агентство зазначило, що єдиний танк, який раніше Україна використовувала в умовах російської агресії, був радянський Т-72, однак, за словами польських інструкторів, перейти від танків старого покоління до машин нового, якими є "Леопарди", буде нескладно.

Раніше CNN писали, що ЗСУ покладатимуться на радянські танки, поки не прибудуть західні танки. За словами бійця 28-ї бригади, основною проблемою з ними є не запчастини, а 125-мм боєприпаси. Вони закінчуються і не виробляються в Україні.

Нагадаємо, 31 січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що коаліція з 12 країн передасть Україні 120-140 танків. Серед них — німецькі Leopard 2, британські Challenger 2, американські M1 Abrams. Також держава розраховує і на французькі Leclerc.

Також ЗМІ розповідали, що в Польщі для масового ремонту пошкодженої української техніки задіяли гігантський завод, на якому фахівці працюють цілодобово в три зміни. Також у сусідній країні, за даними журналістів, можуть надалі ремонтувати німецькі Leopard 2.