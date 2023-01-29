Польща використовує гігантську секретну майстерню для ремонту української техніки, — WSJ

Польські фахівці не лише відновлюють пошкоджену в боях артилерію та бронетехніку, а й навчають українських колег ремонту. Очікується, що майстерня використовуватиметься для ремонту "Абрамсів" та "Леопардів".

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У Польщі масово ремонтують техніку, яку використовують українські війська у війні проти РФ. Зокрема йдеться про артилерію та важку бронетехніку — у великому заводському комплексі на території сусідньої країни сотні техніків цілодобово працюють над тим, щоб повернути озброєння на передову. Про це йдеться у матеріалі видання Wall Street Journal.

Так, журналісти побачили, як фахівці ремонтують у майстерні розміром із футбольне поле самохідні 155-мм гаубиці AHS Krab, у яких відсутні частини гусениць.

"Два "Краби"... зрешічені кульовими отворами та деформованим металом. Ще один "Краб" сяє чистотою, готовий до переправи назад в Україну... На ремонт кожної зброї технічним фахівцям може піти до двох місяців", — йдеться у публікації.

За даними видання, техніка має пройти кілька рівнів перевірки безпеки, перш ніж її допустять на завод у місці, яке журналісти не розкривають. Окрім ремонтних робіт у Польщі, механіки постійно навчають українських техніків, багато з яких до повномасштабної війни були цивільними. За допомогою зашифрованої програми фахівці розповідають українській стороні, як ремонтувати все, від танків до ракет.

Наразі Польща готується ремонтувати американські танки M1 Abrams – очікується, що це відбуватиметься у місті Познань на заході країни. Польща також, ймовірно, відіграватиме вирішальну роль у ремонті й обслуговуванні Leopard 2.

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Також видання повідомило, що за майстернею спостерігають озброєні офіцери Агентства внутрішньої безпеки Польщі, які мають виявляти потенційні диверсії. При цьому кожен із приблизно 400 фахівців, а також будь-який відвідувач приміщень має бути громадянином Польщі, а процес відбору нових співробітників, незалежно від посади, може тривати кілька місяців.

"У заводських цехах техніки працюють цілодобово в три зміни і перебувають у постійному контакті з українцями на полі бою. Вони діляться інформацією про найкращі методи відновлення (за допомогою) зашифрованих повідомлень… Польські механіки розповіли, що одного разу вони використали додаток, щоб навчити українську листоношу, того, хто став солдатом, ремонтувати ракету", — йдеться в матеріалі.

За словами польської влади, невдовзі майстерня може бути розширена для ремонту й обслуговування іншого обладнання, виробленого за кордоном, проте якого конкретно не уточнили.

Нагадаємо, раніше Іспанія заявила про намір передати Україні 53 танки Leopard 2, які знаходилися на зберіганні і потребують ремонту.

Також ми писали, що українська армія отримувала з Польщі винищувачі МіГ-29 на початку весни 2022 року.