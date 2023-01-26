Польща передавала Україні винищувачі МіГ-29 частинами, – ЗМІ

У виданні стверджують, що навесні 2022 року Польща таємно передавала Україні МіГ-29 як запчастини, оскільки фюзеляж та крила "теж деталі".

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Українська армія отримувала з Польщі винищувачі МіГ-29 на початку весни 2022 року. Про це повідомляє польська газета Dziennik Gazeta Prawna.

У статті критикують канцлера Німеччини за зволікання у постачанні танків Україні, а також в установці нових червоних ліній. Тепер такою Шольц назвав передачу літаків до української армії на тлі того, що союзники вже обговорюють це питання.

Наприклад газета вказує на постачання "деякої кількості" винищувачів МіГ-29 у вигляді запасних деталей навесні 2022 року.

"Після великої суперечки про те, чи передавати літаки — Польща поставила "деяку кількість" МіГ-29 до українців. Тільки в певному розумінні — назвемо це умовно — комбінованим", — заявило джерело в польському уряді.

Джерело також додало, що фюзеляж та крила від літака також є запасними деталями. У виданні стверджують, що Польщі слід поміняти свою стратегію співпраці з Києвом, оскільки може виявитися, що Німеччина не несе відповідальність за перемогу України над РФ.

Нагадаємо, український льотчик Juice розповів про складності перехоплення "Шахідів" із винищувачів МіГ-29. Радари на радянських винищувачах погано показують БПЛА, тому збивати їх потрібно за візуального контакту і за ясної погоди.

12 грудня у Словаччині заявили, що вони готові передати Україні всі свої винищувачі МіГ-29.