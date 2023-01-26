Польша передавала Украине истребители МиГ-29 по частям, – СМИ

В издании утверждают, что весной 2022 года Польша тайно передавала Украине МиГ-29 под видом запчастей, так как фюзеляж и крылья "тоже детали".

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Украинская армия получала из Польши истребители МиГ-29 в начале весны 2022 года. Об этом сообщает польская газета Dziennik Gazeta Prawna.

В статье критикуют канцлера Германии за промедления в поставках танков Украине, а также в установке новых красных линий. Теперь таковой Шольц назвал передачу самолетов в украинскую армию на фоне того, что союзники уже обсуждают этот вопрос.

В пример газета указывает на поставку "некоторого количества" истребителей МиГ -29 в виде запасных деталей весной 2022 года.

"После большого спора о том, передавать ли самолеты — Польша поставила "некоторое количество" МиГ-29 к украинцам. Только в некотором роде – назовем это условно – комбинированным", — заявил источник в польском правительстве.

Он также добавил, что фюзеляж и крылья от самолета также являются запасными деталями. В издании утверждают, что Польше следует поменять свою стратегию сотрудничества с Киевом, так как может оказаться, что Германия не несет ответственность за победу Украины над РФ.

Напомним, украинский летчик Juice рассказал о сложностях перехвата "Шахедов" из истребителей МиГ-29. Радары на советских истребителях плохо отображают БПЛА, поэтому сбивать их нужно при визуальном контакте и при ясной погоде.

12 декабря в Словакии заявили, что они готовы передать Украине все свои истребители МиГ-29.