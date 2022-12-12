"Самолеты будут в Украине": Словакия готова передать Воздушным силам истребители МиГ-29

В МИД Словакии заявили, что МиГи были одной из тем в ходе встречи с президентом Зеленским. Сами истребители уже выведены из эксплуатации для передачи их ВСУ.

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Глава Министерства иностранных дел Растислав Качен в интервью для "Интерфакс.Украина" заявил о готовности передать Украине истребители МиГ-29.

По словам главы МИД, они обсуждают вопрос передачи МиГов с натовскими партнерами. Решается вопрос как это лучше сделать. Также эта тема поднималась на встрече с президентом Владимиром Зеленским 8 декабря. В ближайшие недели в Словакию прибудет делегация из Украины, чтобы вместе с американцами работать над передачей.

"Наш министр обороны объяснил вашему президенту, как это возможно сделать. Я очень оптимистично настроен по этому поводу, думаю, это скоро произойдет и самолеты будут в Украине", — заявил Качер.

Какие-либо подробности министр озвучивать не стал, чтобы не навредить процессу. Перед этим Словакия утвердила поставку Украине "пары тысяч ракет" для истребителей. Всего на вооружении Словакии было 11 Миг-29: два в модификации МиГ-29UBS и 9 МиГ-29AS.

Напомним, 29 августа в Словакии провели церемонию прощания с МиГ-29. Патрулировать воздушное пространство будут партнеры по НАТО. После чего было заявлено, что вопрос передачи истребителей Украине будет обсуждаться с ЕС.