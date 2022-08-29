В Словакии провели церемонию прощания с МиГ-29: чем их модификация лучше украинских (видео)

Украина получит модифицированные МиГи с натовским оборудованием, модернизированным двигателем и большей боевой нагрузкой.

Военно-воздушные силы Словакии провели церемонию прощания с истребителями МиГ-29, которые теперь будут переданы на вооружение Украине. Об этом сообщается в ВВС Словакии.

На вооружении словацкой армии есть 11 истребителей МиГ-29. Это не базовые советские самолеты, а прошедшие модификацию воздушные судна. 9 самолетов модификации МиГ-29AS и два МиГ-29UBS.

28 августа в ВВС провели церемонию прощания с самолетами МиГ-29.

"Весь аэропорт замолчал.. Все ждали прибытия наших МиГ-29.. И момент настал. Приехали наши красавицы.У многих на глазах были слезы. Многие плакали. Ты остаешься навсегда в наших сердцах", — подписали видео в ВВС.

Ожидается, что МиГи продадут украинской армии. Это будет первое обновление парка истребителей за время независимости Украины. Словакия получила истребители из РФ в 1994-1996 году за долги. Были поставлены самые современные на тот момент МиГ-29С. Они имели увеличенную боевую нагрузку и запасы топлива.

Чем словацкие истребители МиГ-29 лучше украинских?

В середине 2000-х годов все борты прошли модернизацию до версии AS. Улучшения затронули радиолокационный прицельный комплекс. Был установлен РЛПК "Топаз" с большей дальностью действия и способностью противостоять помехам. Летчики получили возможность вести стрельбу сразу по двум целям.

[ + – ] МиГ-29 прошли модернизацию в середине нулевых

Обновления затронули также двигатели, за счет чего общий ресурс самолетов был продлен до 2035 года. Изменения коснулись и аппаратуры самолета. МиГ-29 получил новый многофункциональный дисплей, а также обновленную аппаратуру связи и навигации по стандарту НАТО. Однако как подчеркивают в Defense Express, словацкие МиГи не предназначены для западных ракет.

Напомним, в СМИ сообщали, что Словакия продаст Украине МиГ-29 за 300 млн евро.

В начале июля Словакия подтвердила, что готова передать Украине истребители и советские танки. Передача Украине МиГ-29 станет возможной благодаря готовности Чехии и Польши защищать воздушное пространство Словакии.