У Словаччині провели церемонію прощання з МіГ-29: чим їх модифікація краща за українську (відео)

Україна отримає модифіковані МіГи з натовським обладнанням, модернізованим двигуном і більшим бойовим навантаженням.

Військово-повітряні сили Словаччини провели церемонію прощання з винищувачами МіГ-29, які тепер будуть передані на озброєння Україні. Про це повідомляється у ВПС Словаччини.

На озброєнні словацької армії є 11 винищувачів МІГ-29. Це не базові радянські літаки, а повітряні судна, що пройшли модифікацію. 9 літаків модифікації МіГ-29AS та два МіГ-29UBS.

28 серпня у ВПС провели церемонію прощання з літаками МіГ-29.

"Весь аеропорт замовк.. Усі чекали на прибуття наших МІГ-29.. І момент настав. Приїхали наші красені. У багатьох на очах були сльози. Багато хто плакав. Ти залишаєшся назавжди в наших серцях", — підписали відео у ВПС.

Очікується, що МіГи продадуть українській армії. Це буде перше оновлення парку винищувачів за часів незалежності України. Словаччина отримала винищувачі з РФ 1994-1996 за борги. Були поставлені найсучасніші на той момент МіГ-29С. Вони мали збільшене бойове навантаження та запаси палива.

Чим словацькі винищувачі МіГ-29 кращі за українські?

У середині 2000-х років всі борти пройшли модернізацію до версії AS. Поліпшення торкнулися радіолокаційного прицільного комплексу. Було встановлено РЛПК "Топаз" із більшою дальністю дії та здатністю протистояти перешкодам. Льотчики отримали можливість стріляти відразу по двох цілях.

[ + – ] МіГ-29 пройшли модернізацію в середині нульових

Оновлення торкнулися також двигунів, за рахунок чого загальний ресурс літаків було продовжено до 2035 року. Зміни торкнулися й апаратури літака. МіГ-29 отримав новий багатофункціональний дисплей, а також оновлену апаратуру зв'язку та навігації за стандартом НАТО. Однак, як підкреслюють у Defense Express, словацькі МіГи не призначені для західних ракет.

Нагадаємо, у ЗМІ повідомляли, що Словаччина продасть Україні МіГ-29 за 300 млн євро.

На початку липня Словаччина підтвердила, що готова передати Україні винищувачі та радянські танки. Передавання Україні МіГ-29 стане можливим завдяки готовності Чехії та Польщі захищати повітряний простір Словаччини.