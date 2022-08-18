Словаччина продасть Україні винищувачі МіГ-29, попри опір усередині країни

Глава Міноборони Ярослав Надь заявив, що попри всі спроби російської пропаганди зупинити постачання зброї, Словаччина не відступить від своїх планів.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Словаччина продасть Україні винищувачі МіГ-29, попри високий рівень підтримки РФ у країні. Про це повідомляє Euronews,

У Словаччині аналітичний центр GLOBSEC провів дослідження, яке показало, що лише половина населення підтримує продаж винищувачів. Інше дослідження показало, що 37% бачать у Москві одного з найважливіших стратегічних партнерів. Водночас 62% вважають, що РФ — загроза.

Російська пропаганда, за словами Ярослава Надя, робить усе, щоб змінити ставлення населення до постачання зброї Україні. Попри всі спроби, Словаччина й надалі допомагатиме Україні.

"Нам потрібно допомогти українцям — вони на це заслуговують, ми дуже добре розуміємо, що означає окупація", — наголосив міністр оборони.

Тому восени Словаччина продасть Україні свої радянські винищувачі за 300 млн євро. Умовою для продажу літаків ЗСУ була допомога з боку Польщі та Чехії у контролі повітряного простору країни доти, доки вони не отримають американські F-16, замовлені раніше.

Нагадаємо, 13 серпня Словаччина заявляла, що передасть ЗСУ винищувачі МІГ-29. Кількість не розкрито, але сказано, що вони разом коштують сотні мільйонів євро.

На початку липня Словаччина підтвердила, що готова передати Україні винищувачі та радянські танки. Передача Україні МіГ-29 стане можливою завдяки готовності Чехії захищати повітряний простір Словаччини.