Cловаччина готується безкоштовно передати Україні винищувачі МіГ-29, — Міноборони

Словаки зможуть передати радянські літаки, якщо отримають нові від НАТО або гроші на їхню придбання від ЄС.

У вересні уряд Словаччини планує передати Україні свої літаки-винищувачі МІГ-29. Про це 13 серпня заявив міністр оборони країни Ярослав Надь, повідомляє телеканал RTVS.

За його словами, наступного місяця Словаччина перестане використовувати МіГ-29 та зможе передати їх українцям. За це словаки отримають нові літаки від НАТО або гроші на їхню покупку від Європейського союзу.

Ярослав Надь не розкрив кількість винищувачів, які збираються відправити в Україну, але натякнув, що їхня вартість становить сотні мільйонів євро. Наразі Словаччина готується зняти з озброєння 11 МІГ-29.

"Словаччина передасть винищувачі Україні! Маленька, але така сильна країна. Ми ніколи не забудемо ту допомогу, яку нам надають словаки", — прокоментував народний депутат України від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

МіГ-29 — це багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління, який був основною бойовою машиною на озброєнні країн Варшавського договору та СРСР у 80-х роках минулого століття. Досі їх використовують багато країн світу, включаючи Україну. За допомогою керованих ракет та бортової авіаційної гармати калібру 30 мм МіГ-29 може знищувати різні цілі як у небі, так і на землі, навіть у складних метеорологічних умовах.

Основні характеристики МіГ-29

Довжина: 17,32 м

Розмах крила: 11,36 м

Маса порожнього: 10900 кг

Максимальна злітна вага: 18480 кг

Максимальна тяга: 2×5040 кгс

Максимальна швидкість: 1500 км/год (М=1,26) біля землі та 2450 км/год (М=2,3) на висоті;

Крейсерська швидкість: 850 км/год (М=0,8)

Максимальна висота: 18 км

Дальність польоту з повним баком: 1430 км.

Тривалість польоту: 2,5 год

У липні Ярослав Надь заявив, що Словаччина є недостатньо великою, щоб просто подарувати Україні літаки в односторонньому порядку. Він попросив іноземних союзників допомогти із заміною або винищувачів або грошима на купівлю нової техніки.

Нещодавно Росія визнала Словаччину ще однією недружньою країною. Російський прем'єр-міністр Міхалі Міністр підписав розпорядження про розширення списку, який також поповнили Греція, Данія, Словенія та Хорватія.