Словаччина може передати Україні винищувачі МіГ-29, — ЗМІ

За словами глави Міноборони Ярослава Надя, вони також готові передати нашій країні частину флоту.

Словаччина висловила ініціативу передати Україні винищувачі МІГ-29. Про це пише Sky News.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Також країна може в односторонньому порядку передати нашій державі частину флоту, заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь 25 липня під час спільної пресконференції з міністром оборони Великобританії Беном Воллесом у Братиславі.

За словами міністра оборони Словаччини, його країна недостатньо велика, щоб мати можливість в односторонньому порядку подарувати військові літаки, якими також можуть користуватися українські пілоти.

Тому Надь попросив країни-союзниці допомогти із заміною МіГів на інші літаки чи запропонувати гроші.

На запитання журналістів, чи розгляне Словаччина питання про передачу Україні своїх літаків МіГ-29, міністр оборони Словаччини заявив, що з кінця серпня ВПС Словаччини перестануть експлуатувати 11 літаків, які трохи пізніше і можуть бути передані Україні.

"Ми відкриті для обговорення передачі цих МіГ-29 Україні, але, безумовно, це вимагатиме, я б сказав, ширшого обговорення з урахуванням фінансових аспектів та всіх інших аспектів постачання, тому рішення ще не ухвалене", — прокоментував Надь.

Нагадаємо, на початку липня Словаччина підтвердила, що готова передати Україні винищувачі та радянські танки. Передача Україні МіГ-29 стане можливою завдяки готовності Чехії захищати повітряний простір Словаччини.

Як повідомив глава словацького уряду, він не може розкривати деталей військової допомоги з боку Братислави, оскільки Україна попросила не розголошувати цю інформацію.

До цього Словаччина не змогла домовитись із Німеччиною про передачу Україні танків Т-72М.