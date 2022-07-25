Словакия может передать Украине истребители МиГ-29, — СМИ

По словам главы Минобороны Ярослава Надя, они также готовы передать нашей стране часть флота.

Словакия выразила иницитаиву передать Украине истребители МиГ-29. Об этом пишет Sky News.

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Также страна может в одностороннем порядке передать нашему государству часть флота, заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь 25 июля во время общей пресс-конференции с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом в Братиславе.

По словам министра обороны Словакии его страна недостаточно велика, чтобы иметь возможность в одностороннем порядке подарить военные самолеты, которыми также могут пользоваться украинские пилоты.

Поэтому Надь попросил страны-союзницы помочь с заменой МиГов на другие самолеты или предложить деньги.

На вопрос журналистов рассмотрит ли Словакия вопрос о передаче Украине своих самолетов МиГ-29, министр обороны Словакии заявил, что с конца августа ВВС Словакии перестанут эксплуатировать 11 самолетов, которые несколько позже и могут быть переданы Украине.

"Мы открыты для обсуждения передачи этих МиГ-29 Украине, но, безусловно, это потребует, я бы сказал, более широкого обсуждения с учетом финансовых аспектов и всех других аспектов поставки, поэтому решение еще не принято", — прокомментировал Надь.

Напомним, в начале июля Словакия подтвердила, что готова передать Украине истребители и советские танки. Передача Украине МиГ-29 станет возможной благодаря готовности Чехии защищать воздушное пространство Словакии.

Как сообщил глава словацкого правительства, он не может раскрывать деталей военной помощи со стороны Братиславы, так как Украина попросила не разглашать эту информацию.

До этого Словакия не смогла договориться с Германией о передаче Украине танков Т-72М.