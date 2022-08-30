Словакия обсудит с ЕС вопрос передачи Украине истребителей МиГ-29, — СМИ

По информации журналистов, Словакия готова передавать оборудование Украине из собственных вооруженных сил взамен на готовность стран ЕС пополнить их другим вооружением.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь хочет обсудить со своими коллегами в Европейском Союзе вопрос передачи Украине оборудования, в том числе истребителей МиГ-29. Об этом пишет украинское издание "Европейская правда".

По информации журналистов, об этом Надь сказал перед неформальной встречей министров обороны стран ЕС в Праге. По его словам, главным вопросом встречи будет ситуация в Украине, в частности, контрнаступление украинской армии.

"Мы здесь, чтобы обсудить, как поддержать украинцев и ускорить процесс возвращения Украине принадлежащих ей территорий. Я здесь, чтобы предложить коллегам из ЕС разные варианты, как пополнить словацкие вооруженные силы в обмен на оборудование, которое мы готовы отправить Украине, в том числе речь идет о самолетах МиГ-29", — сказал он.

Что известно о самолетах МиГ-29?

МиГ-29 — советский многоцелевой истребитель четвертого поколения, который был разработан в 1970-х годах. Он предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнем из бортовой пушки всех типов воздушных целей. Кроме того, его задействуют также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.

Истребитель можно применять в простых и сложных метеоусловиях, в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях помех.

Напомним, 29 августа в Словакии провели церемонию прощания с МиГ-29, которые теперь будут проданы Украине. ВСУ получат модифицированные истребители с натовским оборудованием, модернизированным двигателем и большей боевой нагрузкой.

30 августа Командование ВВС Украины показало ракеты HARM на МиГ-29. Летчики ВВС Украины начали использовать ракеты без официального анонса поставок из США. Их передачу подтвердили уже постфактум.