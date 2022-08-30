Убийцы ПВО. Украинские ВВС впервые показали ракеты HARM на истребителе МиГ-29 (видео)

Летчики ВВС Украины начали использовать ракеты без официального анонса поставок из США. Их передачу подтвердили уже постфактум.

Украинский летчик смонтировал видео о своих боевых вылетах в честь погибшего побратима Евгению Лысенко. На кадрах видна американская антирадарная ракета AGM-88 HARM. Об этом сообщает Командование ВВС Украины в Фейсбуке.

Летчик Евгений Лысенко погиб в воздушном бою с российскими оккупантами 9 марта.

На кадрах, которые смонтировал летчик Иван видна боевая работа истребителей. Военный наносил удары по врагу, работал в паре с другим истребителем, а также показал на борту ракету AGM-88 HARM. Стоит отметить, что военный летчик работал на крайне низких высотах, пролетая в пару десятках метрах над землей.

[ + – ] Ракета ARM-88 HARM на борту МиГ-29 (ближе к корпусу)

HARM — это противорадиолокационная ракета, предназначенная для уничтожения радаров зенитно-ракетных комплексов. Ранее не была предназначена для установки на советские истребители МиГ-29, однако украинские военные смогли это сделать. Ракета способна найти и уничтожить радар на дистанции до 150 км.

Напомним, в NYT написали, что украинские инженеры удивляют изобретательностью в применении оружия. ВСУ буквально на ходу создают эффективные импровизированные решени. Именно это помогло армии затопить крейсер "Москва".

Ранее в Пентагоне заявили, что ВСУ модернизировали МиГ-29 для стрельбы американскими ракетами HARM. Поэтому Штаты будут поставлять в еще большем количестве.