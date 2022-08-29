Украинские инженеры удивляют изобретательностью использования оружия, - NYT

Военные смогли интегрировать ракеты HARM на советские МиГи, смогли импровизированными решениями атаковать цели в Крыму, а также потопили "Москву".

Украинские инженеры используют и разрабатывают на ходу решения, которые удивляют своей изобретательностью. Об этом сообщается в материале The New York Times.

США выделяют миллиарды долларов в виде военной помощи Украине, которая включает в себя некоторые из самых передовых и смертоносных систем вооружений в мире. Однако ВСУ добились больших успехов в войне и за счет неожиданных инженерных решений, которые реализуются буквально на лету.

В Минобороны США говорят, что от затопления крейсера "Москва" до атаки на российскую авиабазу в Крыму, украинские военные применяли американское и другое оружие.

Бывший командующий армией в Европе Фредерик Ходжес отмечает, что Украина действует по метафоре Макгайвера — телешоу 1980-х годов, в котором главный герой использует инженерные решения для преодоления препятствий.

Журналисты отмечают, что ВСУ разместили противокорабельную ракету "Нептун" на один или несколько грузовиков. Их перебросили в радиус действия крейсера "Москва", который находился примерно в 120 км от Одессы. Это был первый раз, когда новое украинское оружие успешно применилось против флагмана Черноморского флота РФ.

[ + – ] ВСУ уничтожили крейсер "Москва" при помощи ракет "Нептун" Фото: Telegram

Также удивляет применение ВСУ ударных беспилотников Bayraktar TB2 в условиях многоуровневой защиты ПВО РФ. Исполнительный директор Baykar Халук Байрактар похвалил украинских военных в их способности выжимать как можно больше из БПЛА.

Высокопоставленный чиновник Пентагона заявил, что украинские военные смогли установить противорадиолокационные ракеты HARM на МиГ-29 — этого в мире не делала ни одни з ВВС. Ракеты предназначены для поиска и уничтожения радаров российских ПВО. Для этого Украина смогла переделать датчики прицеливания. Ракеты могут вести стрельбу на дальности до 150 км.

[ + – ] Ракета AGM-88 HARM успешно интегрирована в советские МиГи Фото: U.S. Army

"Вы не можете просто повесить любую ракету с любого самолета — здесь задействовано много авионики и других аспектов полетов и высокопроизводительных самолетов. Они ее успешно интегрировали", — заявил Ходжес.

Украина нанесла удар по Новофедоровке в Крыму без уведомления западных союзников. Командос и партизаны смогли организовать импровизированный массив оружия, взрывчатых веществ и тактики в ударах. Нападения в Крыму подчеркивают все более агрессивную военную тактику Украины, поскольку правительство в Киеве полагалось на спецназ и местных партизан, чтобы нанести удар глубоко за фронтом, разрушить российские линии снабжения и противостоять преимуществам России в вооружении и технике. Удар имеет еще и моральный эффект на ВС РФ, а также на Украину.

Напомним, бойцы 28 бригады переделали трофейный пусковой блок ракет для вертолета в наземуную РСЗО с неуправляемыми ракетами С-8.

Ранее украинская разведка докладывала, что в Минобороны РФ приказали засекретить информацию о взрывах в Крыму.