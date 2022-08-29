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Военный Фокус Российско-украинская война

Украинские инженеры удивляют изобретательностью использования оружия, - NYT

изобретательность в всу
Украинские военные адаптируют американское оружие

Военные смогли интегрировать ракеты HARM на советские МиГи, смогли импровизированными решениями атаковать цели в Крыму, а также потопили "Москву".

Украинские инженеры используют и разрабатывают на ходу решения, которые удивляют своей изобретательностью. Об этом сообщается в материале The New York Times.

США выделяют миллиарды долларов в виде военной помощи Украине, которая включает в себя некоторые из самых передовых и смертоносных систем вооружений в мире. Однако ВСУ добились больших успехов в войне и за счет неожиданных инженерных решений, которые реализуются буквально на лету.

В Минобороны США говорят, что от затопления крейсера "Москва" до атаки на российскую авиабазу в Крыму, украинские военные применяли американское и другое оружие.

Бывший командующий армией в Европе Фредерик Ходжес отмечает, что Украина действует по метафоре Макгайвера — телешоу 1980-х годов, в котором главный герой использует инженерные решения для преодоления препятствий.

Журналисты отмечают, что ВСУ разместили противокорабельную ракету "Нептун" на один или несколько грузовиков. Их перебросили в радиус действия крейсера "Москва", который находился примерно в 120 км от Одессы. Это был первый раз, когда новое украинское оружие успешно применилось против флагмана Черноморского флота РФ.

гибель Москвы, затопление Москвы
ВСУ уничтожили крейсер "Москва" при помощи ракет "Нептун"
Фото: Telegram

Также удивляет применение ВСУ ударных беспилотников Bayraktar TB2 в условиях многоуровневой защиты ПВО РФ. Исполнительный директор Baykar Халук Байрактар похвалил украинских военных в их способности выжимать как можно больше из БПЛА.

Высокопоставленный чиновник Пентагона заявил, что украинские военные смогли установить противорадиолокационные ракеты HARM на МиГ-29 — этого в мире не делала ни одни з ВВС. Ракеты предназначены для поиска и уничтожения радаров российских ПВО. Для этого Украина смогла переделать датчики прицеливания. Ракеты могут вести стрельбу на дальности до 150 км.

импровизация инженеров
Ракета AGM-88 HARM успешно интегрирована в советские МиГи
Фото: U.S. Army

"Вы не можете просто повесить любую ракету с любого самолета — здесь задействовано много авионики и других аспектов полетов и высокопроизводительных самолетов. Они ее успешно интегрировали", — заявил Ходжес.

Украина нанесла удар по Новофедоровке в Крыму без уведомления западных союзников. Командос и партизаны смогли организовать импровизированный массив оружия, взрывчатых веществ и тактики в ударах. Нападения в Крыму подчеркивают все более агрессивную военную тактику Украины, поскольку правительство в Киеве полагалось на спецназ и местных партизан, чтобы нанести удар глубоко за фронтом, разрушить российские линии снабжения и противостоять преимуществам России в вооружении и технике. Удар имеет еще и моральный эффект на ВС РФ, а также на Украину.

Напомним, бойцы 28 бригады переделали трофейный пусковой блок ракет для вертолета в наземуную РСЗО с неуправляемыми ракетами С-8.

Ранее украинская разведка докладывала, что в Минобороны РФ приказали засекретить информацию о взрывах в Крыму.