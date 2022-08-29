Українські інженери дивують винахідливістю використання зброї, — NYT

Військові змогли інтегрувати ракети HARM на радянські МіГи, змогли імпровізованими рішеннями атакувати цілі у Криму, а також потопили "Москву".

Українські інженери використовують та розробляють на ходу рішення, які дивують своєю винахідливістю. Про це повідомляється у матеріалі The New York Times.

США виділяють мільярди доларів як військову допомогу Україні, яка враховує деякі з найпередовіших і смертоносних систем озброєнь у світі. Однак ЗСУ досягли великих успіхів у війні та за рахунок несподіваних інженерних рішень, які реалізуються буквально на льоту.

У Міноборони США кажуть, що від затоплення крейсера "Москва" до атаки на російську авіабазу в Криму українські військові застосовували американську й іншу зброю.

Колишній командувач армії в Європі Фредерік Ходжес зазначає, що Україна діє метафорою Макгайвера — телешоу 1980-х років, в якому головний герой використовує інженерні рішення для подолання перешкод.

Журналісти зазначають, що ЗСУ розмістили протикорабельну ракету "Нептун" на одну або кілька вантажівок. Їх перекинули у радіус дії крейсера "Москва", який знаходився приблизно за 120 км від Одеси. Це був перший раз, коли нову українську зброю успішно застосували проти флагмана Чорноморського флоту РФ.

[ + – ] ЗСУ знищили крейсер "Москва" за допомогою ракет "Нептун" Фото: Telegram

Також дивує застосування ЗСУ ударних безпілотників Bayraktar TB2 в умовах багаторівневого захисту ППО РФ. Виконавчий директор Baykar Халук Байрактар похвалив українських військових у їх здатності вичавлювати якнайбільше з БПЛА.

Високопосадовець Пентагону заявив, що українські військові змогли встановити протирадіолокаційні ракети HARM на МіГ-29 — цього у світі не робила жодна з ВПС. Ракети призначені для пошуку та знищення радарів російських ППО. Для цього Україна спромоглася переробити датчики прицілювання. Ракети можуть стріляти на дальності до 150 км.

[ + – ] Ракета AGM-88 HARM успішно інтегрована в радянські МіГи Фото: U.S. Army

"Ви не можете просто повісити будь-яку ракету з будь-якого літака — тут задіяно багато авіоніки й інших аспектів польотів і високопродуктивних літаків. Вони її успішно інтегрували", — заявив Ходжес.

Україна завдала удару по Новофедорівці в Криму без повідомлення західних союзників. Командос і партизани змогли організувати імпровізований масив зброї, вибухових речовин і тактики в ударах. Напади в Криму підкреслюють дедалі агресивнішу військову тактику України, оскільки уряд у Києві покладався на спецназ і місцевих партизанів, щоб завдати удару глибоко за фронтом, зруйнувати російські лінії постачання та протистояти перевагам Росії в озброєнні та техніці. Удар має ще й моральний ефект на ЗС РФ та на Україну.

Нагадаємо, бійці 28 бригади переробили трофейний пусковий блок ракет для вертольота у наземну РСЗВ із некерованими ракетами С-8.

Раніше українська розвідка доповідала, що в Міноборони РФ наказали засекретити інформацію про вибухи у Криму.