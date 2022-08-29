Українські інженери дивують винахідливістю використання зброї, — NYT
Військові змогли інтегрувати ракети HARM на радянські МіГи, змогли імпровізованими рішеннями атакувати цілі у Криму, а також потопили "Москву".
Українські інженери використовують та розробляють на ходу рішення, які дивують своєю винахідливістю. Про це повідомляється у матеріалі The New York Times.
США виділяють мільярди доларів як військову допомогу Україні, яка враховує деякі з найпередовіших і смертоносних систем озброєнь у світі. Однак ЗСУ досягли великих успіхів у війні та за рахунок несподіваних інженерних рішень, які реалізуються буквально на льоту.
У Міноборони США кажуть, що від затоплення крейсера "Москва" до атаки на російську авіабазу в Криму українські військові застосовували американську й іншу зброю.
Колишній командувач армії в Європі Фредерік Ходжес зазначає, що Україна діє метафорою Макгайвера — телешоу 1980-х років, в якому головний герой використовує інженерні рішення для подолання перешкод.
Журналісти зазначають, що ЗСУ розмістили протикорабельну ракету "Нептун" на одну або кілька вантажівок. Їх перекинули у радіус дії крейсера "Москва", який знаходився приблизно за 120 км від Одеси. Це був перший раз, коли нову українську зброю успішно застосували проти флагмана Чорноморського флоту РФ.
Також дивує застосування ЗСУ ударних безпілотників Bayraktar TB2 в умовах багаторівневого захисту ППО РФ. Виконавчий директор Baykar Халук Байрактар похвалив українських військових у їх здатності вичавлювати якнайбільше з БПЛА.
Високопосадовець Пентагону заявив, що українські військові змогли встановити протирадіолокаційні ракети HARM на МіГ-29 — цього у світі не робила жодна з ВПС. Ракети призначені для пошуку та знищення радарів російських ППО. Для цього Україна спромоглася переробити датчики прицілювання. Ракети можуть стріляти на дальності до 150 км.
"Ви не можете просто повісити будь-яку ракету з будь-якого літака — тут задіяно багато авіоніки й інших аспектів польотів і високопродуктивних літаків. Вони її успішно інтегрували", — заявив Ходжес.
Україна завдала удару по Новофедорівці в Криму без повідомлення західних союзників. Командос і партизани змогли організувати імпровізований масив зброї, вибухових речовин і тактики в ударах. Напади в Криму підкреслюють дедалі агресивнішу військову тактику України, оскільки уряд у Києві покладався на спецназ і місцевих партизанів, щоб завдати удару глибоко за фронтом, зруйнувати російські лінії постачання та протистояти перевагам Росії в озброєнні та техніці. Удар має ще й моральний ефект на ЗС РФ та на Україну.
Нагадаємо, бійці 28 бригади переробили трофейний пусковий блок ракет для вертольота у наземну РСЗВ із некерованими ракетами С-8.
Раніше українська розвідка доповідала, що в Міноборони РФ наказали засекретити інформацію про вибухи у Криму.