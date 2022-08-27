У Міноборони РФ наказали засекретити інформацію про вибухи в Криму, — ГУР

Окупанти хочуть уникнути паніки серед мешканців Криму й туристів, а можливі вибухи планують видавати за недбалість певних осіб.

"Хлопки" та вибухи, які останнім часом усе частіше чути на окупованому Кримському півострові, серйозно налякали місцеве населення, а також спровокували суттєвий відтік відпочивальників, які створили затори на Керченському мосту. Щоб уникнути подальшого нагнітання паніки та втечі туристів, місцева влада рекомендує засекречувати факти вибухів на військових об'єктах Криму, повідомляє ГУР Міноборони України.

"Під час спеціальної наради заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков наказав у будь-який спосіб приховувати факти вибухів на складах боєприпасів і військових об'єктах, які все частіше відбуваються на території тимчасово окупованого Криму", — йдеться в публікації.

Якщо ж інформація стане надбанням громадськості, то окупанти пропонують розповідати населенню про недбалість певних посадових осіб, "прізвища яких уже встановлені та які будуть притягнуті до відповідальності".

"Уже тисячі росіян намагаються терміново виїхати з території Криму. Паніка в окупантів піднялася після серії вибухів на військових об'єктах", — зазначили в ГУР.

Перші серйозні вибухи в Криму пролунали 9 серпня на військовому аеродромі в районі селища Новофедорівка. На думку ексрадника голови МВС Віктора Андрусіва, українські військові завдали удару по військовому об'єкту ракетами дальності до 300 км. Після атаки на військовий об'єкт Генеральний штаб ЗСУ заявив про те, що росіяни втратили дев'ять літаків. Цю інформацію підтвердили й у командуванні Повітряних сил ЗСУ. Крім того, за інформацією МВС України, на аеродромі біля Сак загинули або поранені 160 пілотів і техніків ЗС РФ.

Зі свого боку, в оборонному відомстві РФ спростували причетність ЗСУ до вибухів, заявивши, що вогневої дії по складах боєприпасів у Новофедорівці не було, а вибух стався через детонацію боєприпасів, які перебували на аеродромі.

Проте кримчани не особливо повірили в подібне пояснення, і багато хто кинувся тікати з окупованого півострова.

В Офісі президента Володимира Зеленського заявили, що все тільки починається, а Крим перестане бути військовою базою для росіян, повернеться до складу України та поверне собі статус туристичної та культурної перлини.