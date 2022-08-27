В Минобороны РФ приказали засекретить информацию о взрывах в Крыму, – ГУР

Оккупанты хотят избежать паники среди жителей Крыма и туристов, а возможные взрывы планируют выдавать за халатность определенных лиц.

"Хлопки" и взрывы, которые в последнее время все чаще слышны на оккупированном Крымском полуострове, серьезно напугали местное население, а также спровоцировали существенный отток отдыхающих, создавших многокилометровые пробки на Керченском мосту. Чтобы избежать дальнейшего нагнетания паники и бегства туристов, местные власти рекомендуют засекречивать факты взрывов на военных объектах Крыма, сообщает ГУР Минобороны Украины.

"В ходе специального совещания заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков приказал любым способом скрывать факты взрывов на складах боеприпасов и военных объектах, которые все чаще происходят на территории временно оккупированного Крыма", – говорится в публикации.

Если же информация станет достоянием общественности, то оккупанты предлагают рассказывать населению о халатности определенных должностных лиц, "фамилии которых уже установлены и которые будут привлечены к ответственности".

"Уже тысячи россиян пытаются срочно уехать с территории Крыма. Паника у оккупантов поднялась после серии взрывов на военных объектах", – отметили в ГУР.

Первые серьезные взрывы в Крыму прогремели 9 августа на военном аэродроме в районе поселка Новофедоровка. По мнению экс-советника главы МВД Виктора Андрусива, украинские военные нанесли удар по военному объекту ракетами дальности до 300 км. После атаки на военный объект Генеральный штаб ВСУ заявил о том, что россияне потеряли девять самолетов. Эту информацию подтвердили и в командовании Воздушных сил ВСУ. Кроме того, по информации МВД Украины, на аэродроме возле Сак погибли или ранены 160 пилотов и техников ВС РФ.

В свою очередь, в оборонном ведомстве РФ опровергли причастность ВСУ к взрывам, заявив, что огневого воздействия по складу боеприпасов в Новофедоровке не было, а взрыв произошел из-за детонации боеприпасов, которые находились на аэродроме.

Тем не менее, крымчане не особо поверили в подобное объяснение, и многие ринулись бежать с оккупированного полуострова.

В Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что все только начинается, а Крым перестанет быть военной базой для россиян, вернется в состав Украины и вернет себе статус туристической и культурной жемчужины.