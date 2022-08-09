"Мамочко, треба звалювати": туристи масово залишають Новофедорівку після вибухів (відео)

Відпочивальники в окупованому Криму їдуть із пляжів, десятки машин стоять на виїзді із селища.

Після вибухів біля Новофедорівки в окупованому Росією Криму туристи масово залишають місцеві пляжі та виїжджають із селища, лунає сигнал повітряної тривоги. Відповідні ролики з'явилися у мережі у вівторок, 9 серпня.

На одному з роликів можна побачити, як туристи йдуть з пляжу в той час, як далеко видніються стовпи диму, також чути звуки вибухів.

За даними ЗМІ, з Новофедорівки почали масово виїжджати туристи та місцеві жителі, а на виїзді з міста утворилися пробки. На місце події їдуть карети швидкої та пожежні машини.

Агентство Reuters з посиланням на місцевих жителів повідомило, що дим підіймається в районі російської авіабази, розташованої в населеному пункті на березі Чорного моря — там знаходиться військовий аеродром і полігон Міністерства оборони Росії.

Головний редактор RT, російська пропагандистка Маргарита Сімоньян із посиланням на очевидців заявила, що вибухи в Новофедорівці є результатом диверсії. Водночас Міноборони РФ повідомило, що причиною вибуху стала детонація кількох авіаційних боєприпасів на території аеродрому.

Окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що знаходиться на місці події, "влада" оточує територію площею 5 кілометрів.

Нагадаємо, за даними української розвідки, через успішне настання ЗСУ армія Росії змушена перекидати свої сили на південь України, у тому числі до Криму.

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