Які цілі ЗСУ може уразити в Криму, – пояснює експерт

На Кримському півострові розташовані ті стратегічні цілі росіян, ураження яких здатне зменшити кількість ракетних ударів по Україні.

Аеродром в Джанкої, де дислокується сформований після окупації півострова 39-й гелікоптерний полк, може стати ціллю для ураження ЗСУ. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

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"З точки зору бойових дій на півдні України, по-перше, можна говорити про Джанкой як точку для ураження, – пояснює він. – Після Чорнобаївки і Мелітополя, а Мелітополь стає в чергу за Чорнобаївкою, як аеродром, по якому варто поцілити, на черзі Джанкой. Тому що це ключовий аеродром для тактичної і ударної авіації, який треба буде ліквідовувати. По-друге, це кримське горлечко (Перекопський перешийок), через яке йдуть сили противника з Кримського півострова".

Він також пояснює, що у Криму є цілі після ураження яких можна зменшити ризики ракетних ударів.

"З самого початку війни Україна просить міжнародних партнерів забезпечити протиракетну оборону України. Наразі ніхто нам таких гарантій не дає. І це зрозуміло. Насправді, немає жодної протиповітряної оборони зараз в світі, яка дає стовідсотковий захист від крилатих ракет. І за сучасними концепціями США, інших розвинених країн, вони також визнають, якби на них була така навала ракет, їх ППО не спрацювала на 100%. Але вони сильно цим не переймаються, тому що в їхніх стратегічних концепціях передбачений єдиний правильний вихід з такої ситуації – знищення носіїв крилатих ракет: пускових установок, баз їх зберігання, баз їх обслуговування. Тобто ворога треба нищити на початкових стадіях. Звідси і відповідь, які цілі у Криму, і не тільки в Криму, мають стратегічне значення. Мова може бути про: 17-ий арсенал Чорноморського флоту – базу зберігання ракет і озброєння на території Криму, ракетно-технічну базу, де здійснюється обслуговування крилатих ракет, якими росіяни б’ють по нашим містам і селам, і іншого озброєння", – додав Лакійчук.

Нагадаємо, раніше екс-главком НАТО закликав ЗСУ вдарити по Кримському мосту. Генерал Філіп Брідлав вважає, що після нападу РФ з усіх боків та вбивства тисяч людей, для української армії міст є законною метою.

Дещо раніше радник голови ВП Арестович заявляв, що в цій війні немає жодних обмежень, тому Україна може завдати удару по мосту в потрібний момент.