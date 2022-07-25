Армія РФ намагається відновити аеродром у Мелітополі, — розвідка

За даними розвідників, для відновлювальних робіт потрібно від трьох до чотирьох тижнів, після чого бетон зможе витримувати навантаження літаків чи будь-якої іншої техніки.

Війська РФ у Мелітополі намагаються відновити злітно-посадкову смугу аеродромів за допомогою заводу "Моноліт Плюс". Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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До окупації РФ у Мелітополі на аеродромі базувалася 25-та транспортна авіація. Тепер ворог намагається відновити злітно-посадкову смугу (ЗПС), щоб використовувати його для своєї авіації. Для ремонту частково відновили потужність бетонного заводу "Моноліт Плюс".

У розвідці зазначають, що для можливості експлуатації ЗПС потрібно від 21 до 28 днів, щоб залитий бетон набув потрібної твердості й був здатний витримати навантаження літаків або іншої техніки без втрати своїх характеристик.

Також війська РФ планують використовувати потужності бетонного заводу й надалі, щоб створювати лінії оборони із залізобетонних конструкцій.

Водночас ЗС РФ вивозять українські зернові культури. На території елеватора було помічено потяг із 8 критими вагонами. Їх планують надалі вивозити на територію РФ.

Військовій розвідці вдалося встановити, що в будівлі Держслужби охорони в Мелітополі утримувати українських громадян. Є повідомлення, що їх там катують.

Нагадаємо, 15 липня мер Мелітополя повідомляв, що ЗС РФ почали відводити війська з міста. За його словами, вони не впевнені, що зможуть утримати населений пункт.

Раніше в мережі показали фото цін в окупованому Мелітополі. Продукти коштують утричі дорожче, ніж на неокупованих територіях.