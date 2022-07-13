Цукерки по 600 грн: українці показали ціни в окупованому Мелітополі (фото)

Більшість товарів у місті коштують утричі дорожче, ніж в Україні. До того ж, окупанти продають їх за невигідним курсом гривні до рубля.

У Мелітополі (Запорізька область), який зараз окуповано російськими військовими, люди змушені купувати продукти харчування та речі першої необхідності за дуже завищеними цінами. Інформацію про ціни у захопленому місті опублікував Телеграм-канал "Грунт".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

На цінниках (окупанти вказують зараз на них вартість одночасно і в рублях, і в гривнях) видно, що морозиво "Пломбір" у вафельному стаканчику коштує 180 грн.

[ + – ] Морозиво "Пломбір" у стаканчику Фото: Telegram/ Грунт

Цукерки Milky Way у магазинах окупованого міста продають по 637 грн за кілограм.

[ + – ] А стільки коштує кілограм цукерок Milky Way

За вершки "Простоквашино" доведеться заплатити від 66 до 93 грн.

[ + – ] У мелітополі можна купити вершки "Простоквашино" Фото: Telegram/ Грунт

Вражають ціни і на товари першої необхідності. Так, жіночий дезодорант-антиперспірант коштує від 168 до 193 грн.

[ + – ] Ціни на жіночий антиперспірант

А пачка жіночих прокладок "Олвейс Ультра" коштує 227 грн.

[ + – ] Популярні засоби жіночої гігієни у супермаркетах Мелітополя.

А найдорожчими в Мелітополі є гелі та рідкі порошки для прання. За них покупці сплачують у середньому 840 грн.

[ + – ] Рекордсменом з дорожнечі виявився пральний порошок Фото: Telegram/ Грунт

Нагадаємо, мешканці Маріуполя та Херсона не можуть купити предмети першої необхідності. Вони залишилися без засобів для існування та гуманітарної допомоги. При цьому на полицях магазинів побутові товари продаються за завищеними цінами.

Водночас жителі окупованого Херсона показали ціни на господарські товари у місцевих магазинах. Зокрема, звичайний шампунь продається по 600 гривень.