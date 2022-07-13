Конфеты по 600 грн: украинцы показали цены в оккупированном Мелитополе (фото)

Большинство товаров в городе стоят втрое дороже, чем в Украине. К тому же, оккупанты продают их по невыгодному курсу гривны к рублю.

В Мелитополе (Запорожская область), который сейчас оккупирован российскими военными, люди вынужденны покупать продукты питания и вещи первой необходимости по очень завышенным ценам. Информацию о ценах в захваченном городе опубликовал Телеграм-канал "Грунт".

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На ценниках (оккупанты указывают сейчас на них стоимость одновременно и в рублях, и в гривнах) видно, что мороженое "Пломбир" в вафельном стаканчике стоит 180 грн.

[ + – ] Мороженое "Пломбир" в стаканчике Фото: Telegram/ Грунт

Конфеты Milky Way в магазинах оккупированного города продают по 637 грн за килограмм.

[ + – ] А столько стоит килограмм конфет Milky Way

За сливки "Простоквашино" придется заплатить от 66 до 93 грн.

[ + – ] В мелитополе можно купить сливки "Простоквашино" Фото: Telegram/ Грунт

Впечатляют цены и на товары первой необходимости. Так, женский дезодорант-антиперспирант стоит от 168 до 193 грн.

[ + – ] Цены на женский антиперспирант

А пачка женских прокладок "Олвейс Ультра" обойдутся в 227 грн.

[ + – ] Популярные средства женской гигиены в супермаркетах Мелитополя

А самыми дорогими в Мелитополе являются гели и жидкие порошки для стирки. За них покупатели платят в среднем 840 грн.

[ + – ] Рекордсменом по дороговизне оказался стиральный порошок Фото: Telegram/ Грунт

Напомним, жители Мариуполя и Херсона не могут купить предметы первой необходимости. Они остались без средств к существованию и гуманитарной помощи. При этом на полках магазинов бытовые товары продаются по завышенным ценам.

В то же время, жители оккупированного Херсона показали цены на хозяйственные товары в местных магазинах. В частности, обычный шампунь продается по 600 гривен.