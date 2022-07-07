Шампунь по 600 гривен: жители Мариуполя и Херсона не могут купить предметы первой необходимости, — мэрия (фото)

Жители Мариуполя остались без средств к существованию и гуманитарной помощи. При этом на полках магазинов бытовые товары продаются по завышенным ценам.

Пресс-служба Мариупольского горсовета рассказала о ценах в местных магазинах на бытовые предметы. Несмотря на то, что жители Мариуполя остались без работы, каких-либо средств к существованию и даже гуманитарной помощи, на полках местных магазинов дефицит не ощущается. Самые обычные бытовые товары продаются по завышенным ценам. Об этом сообщается в Telegram-канале городского совета Мариуполя.

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"Вот такие цены на предметы гигиены в магазинах оккупированного Мариуполя. У людей нет работы, денег и гуманитарной помощи, — говорится в сообщении. — При этом они видят на полках товары первой необходимости, которые не могут себе позволить. Это очередной пример издевательства над мариупольцами, которые ежедневно вынуждены выживать в нечеловеческих условиях, созданных "освободителями"".

[ + – ] Жители Херсона и Мариуполя ежедневно вынуждены выживать в нечеловеческих условиях. [ + – ] Жители Херсона и Мариуполя ежедневно вынуждены выживать в нечеловеческих условиях. [ + – ] Жители Херсона и Мариуполя ежедневно вынуждены выживать в нечеловеческих условиях. [ + – ] Жители Херсона и Мариуполя ежедневно вынуждены выживать в нечеловеческих условиях. [ + – ] Жители Херсона и Мариуполя ежедневно вынуждены выживать в нечеловеческих условиях. [ + – ] Жители Херсона и Мариуполя ежедневно вынуждены выживать в нечеловеческих условиях. [ + – ] Жители Херсона и Мариуполя ежедневно вынуждены выживать в нечеловеческих условиях. [ + – ] Жители Херсона и Мариуполя ежедневно вынуждены выживать в нечеловеческих условиях.

В то же время, жители оккупированного Херсона показали цены на хозяйственные товары в местных магазинах. В частности, обычный шампунь продается по 600 гривен.

Напомним, что российские оккупанты превратили Мариуполь в город бездомных. В домах практически полностью разрушенного города опасно находиться. Более того, город не переживет зиму без отопления.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве зарегистрированы 66 тыс. переселенцев, почти 2/3 из них — из Мариуполя. В столице больше переселенцев из Донецкой, Луганской и Киевской областей. Чаще всего бегущие от войны люди регистрируются в Святошинском, Деснянском и Дарницком районах.