В Киеве зарегистрировано 66 тыс. переселенцев, почти четверть из них — мариупольцы

Больше всего в столицу из-за войны переехало жителей Донецкой, Луганской и Киевской областей. Переселенцы чаще всего регистрируются в Святошинском, Деснянском и Дарницком районах города.

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В Киеве по состоянию на 7 июня зарегистрировано около 66 тыс. внутренне перемещенных лиц, из них более 9,6 тыс. — это дети. Об этом сообщается на сайте Киевской горгосадминистрации со ссылкой на первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника.

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Больше всего в столицу из-за военного вторжения РФ переехало жителей Донецкой, Луганской и Киевской областей.

Из Мариуполя, в частности, вынужденно переселилось около 15 тыс. украинцев. Для них открыли гуманитарный центр "ЯМариуполь" на ул. Антоновича, 39 рядом со станцией метро "Олимпийская". Там помогают с трудоустройством и восстановлением утраченных документов.

Чаще всего внутренне перемещенные лица регистрируются в Святошинском, Деснянском и Дарницком районах города.

По информации Поворозника, все переселенцы могут бесплатно получить психологическую и юридическую помощь в городских хабах "VcentriHub".

"Это и консультация психолога, и юридическая консультация, и курсы цифровой грамотности для людей пожилого возраста", — рассказал заместитель мэра.

По его словам, в хабах для переселенцев ежедневно проводят занятия по оказанию доврачебной помощи, обучают алгоритму действий при химической и ядерной угрозах, а также правилам обращения с взрывоопасными предметами.

Ранее Фокус писал, что в России беженкам из Украины предлагают помощь в обмен на секс и работу по дому. После полномасштабного вторжения в соцсети "ВКонтакте" появились сотни предложений от российских мужчин для переселенок из охваченной войной страны. Авторы постов таким образом пытаются найти сексуальных партнерш или потенциальных жен из числа украинок.

В Болгарии украинских беженцев переселили из отелей в модульные дома. Вся территория, на которой размещено жилье для переселенцев, огорожена забором и колючей проволокой.