В России предлагают помощь беженкам из Украины в обмен на секс и работу по дому
После полномасштабного вторжения в соцсети "ВКонтакте" появились сотни предложений от российских мужчин для переселенок из охваченной войной страны. Авторы постов таким образом пытаются найти сексуальных партнерш или потенциальных жен из числа украинок.
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С конца февраля в социальной сети "ВКонтакте" появились сотни постов от граждан России с предложениями о помощи украинским беженкам в обмен на секс или работу по дому. Об этом пишет российское правозащитное издание "Верстка".
Как узнали журналисты, российские мужчины таким образом пытаются найти себе сексуальных партнерш, потенциальных невест или даже нянь для детей из числа украинок, вынужденно выехавших с территории Украины.
Издание опубликовало ряд таких постов из сети в качестве примера:
"Познакомлюсь с беженкой из Украины для серьезных отношений до 45 лет с приятной внешностью. Живу под Санкт-Петербургом".
"Возьму беженку. Полностью обеспечу".
"Возьму к себе девочку на постоянное жилье, живу один".
Соответствующие объявления появляются как в региональных группах, так и в крупных пабликах. Журналисты уточняют, что в многочисленной группе "Беженцы с Украины", насчитывающей более тысячи подписчиков, посты такого рода стали появляться еще с 19 февраля. Есть и паблики, посвященные исключительно знакомствам с вынужденными переселенками из Украины.
Почему именно беженки из Украины?
Журналисты издания связались с авторами некоторых объявлений с вопросом о том, почему мужчины хотят отношений с беженками из Украины. Некий 29-летний Дмитрий из Москвы прокомментировал, что ищет невесту среди украинок, так как "девушки в России не уважают парней, и им нужны только деньги".
Еще один москвич сообщил, что "девяносто процентов московских девушек не то что создать уют в доме не могут, но и готовить не умеют", при этом, по его словам, "украинские девушки другие".
Игорь из Санкт-Петербурга сказал журналистам, что он согласен помочь только тем украинкам, которые будут разделять его позицию относительно "спецоперации" в Украине.
"Им с малых лет втюхивали, что Россия плохая. А перевоспитать я уже не смогу. Там уже ненависть и вражда у нее в голове. Если она приезжает, должна понимать, что я-то за Россию и военнообязан", — прокомментировал мужчина.
"Верстка" — российское правозащитное издание, запущенный 26 февраля этого года. Первый материал медиа был посвящен жительнице Ясногорска Екатерине Зариповой, которую оштрафовали на 48 тысяч рублей за то, что женщина сорвала букву Z с окон детского сада.
По данным Агентства ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 1 июня из Украины на территорию Российской Федерации выехало около 1 млн человек. Таким образом, страна-агрессор оказалась на втором месте по количеству принятых беженцев.
Власти Мариуполя неоднократно рассказывали о том, каким образом Россия вывозит на свою территорию граждан Украины. Так, советник мэра Петр Андрющенко сообщал, что оккупанты объявляли в городе эвакуацию и уже при посадке в автобусы сообщали людям об отправке в фильтрационный лагерь.
Напомним, Канада выплатит беженцам из Украины $2400. Единовременная выплата полагается прибывшим в Канаду взрослым и детям. Средства зачисляют в течение 5 дней, для этого нужно открыть счет в канадском банке.