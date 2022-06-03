В России предлагают помощь беженкам из Украины в обмен на секс и работу по дому

После полномасштабного вторжения в соцсети "ВКонтакте" появились сотни предложений от российских мужчин для переселенок из охваченной войной страны. Авторы постов таким образом пытаются найти сексуальных партнерш или потенциальных жен из числа украинок.

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С конца февраля в социальной сети "ВКонтакте" появились сотни постов от граждан России с предложениями о помощи украинским беженкам в обмен на секс или работу по дому. Об этом пишет российское правозащитное издание "Верстка".

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Как узнали журналисты, российские мужчины таким образом пытаются найти себе сексуальных партнерш, потенциальных невест или даже нянь для детей из числа украинок, вынужденно выехавших с территории Украины.

Издание опубликовало ряд таких постов из сети в качестве примера:

"Познакомлюсь с беженкой из Украины для серьезных отношений до 45 лет с приятной внешностью. Живу под Санкт-Петербургом".

"Возьму беженку. Полностью обеспечу".

"Возьму к себе девочку на постоянное жилье, живу один".

Соответствующие объявления появляются как в региональных группах, так и в крупных пабликах. Журналисты уточняют, что в многочисленной группе "Беженцы с Украины", насчитывающей более тысячи подписчиков, посты такого рода стали появляться еще с 19 февраля. Есть и паблики, посвященные исключительно знакомствам с вынужденными переселенками из Украины.

Фото: Верстка

Почему именно беженки из Украины?

Журналисты издания связались с авторами некоторых объявлений с вопросом о том, почему мужчины хотят отношений с беженками из Украины. Некий 29-летний Дмитрий из Москвы прокомментировал, что ищет невесту среди украинок, так как "девушки в России не уважают парней, и им нужны только деньги".

Еще один москвич сообщил, что "девяносто процентов московских девушек не то что создать уют в доме не могут, но и готовить не умеют", при этом, по его словам, "украинские девушки другие".

Игорь из Санкт-Петербурга сказал журналистам, что он согласен помочь только тем украинкам, которые будут разделять его позицию относительно "спецоперации" в Украине.

"Им с малых лет втюхивали, что Россия плохая. А перевоспитать я уже не смогу. Там уже ненависть и вражда у нее в голове. Если она приезжает, должна понимать, что я-то за Россию и военнообязан", — прокомментировал мужчина.

"Верстка" — российское правозащитное издание, запущенный 26 февраля этого года. Первый материал медиа был посвящен жительнице Ясногорска Екатерине Зариповой, которую оштрафовали на 48 тысяч рублей за то, что женщина сорвала букву Z с окон детского сада.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 1 июня из Украины на территорию Российской Федерации выехало около 1 млн человек. Таким образом, страна-агрессор оказалась на втором месте по количеству принятых беженцев.

Власти Мариуполя неоднократно рассказывали о том, каким образом Россия вывозит на свою территорию граждан Украины. Так, советник мэра Петр Андрющенко сообщал, что оккупанты объявляли в городе эвакуацию и уже при посадке в автобусы сообщали людям об отправке в фильтрационный лагерь.

Напомним, Канада выплатит беженцам из Украины $2400. Единовременная выплата полагается прибывшим в Канаду взрослым и детям. Средства зачисляют в течение 5 дней, для этого нужно открыть счет в канадском банке.