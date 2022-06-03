У Росії пропонують допомогу біженкам із України в обмін на секс і роботу в домі

Після повномасштабного вторгнення в соцмережі "ВКонтакте" з'явилися сотні пропозицій від російських чоловіків для переселенок із охопленої війною країни. Автори постів так намагаються знайти сексуальних партнерок чи потенційних дружин із числа українок.

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Із кінця лютого в соціальній мережі "ВКонтакті" з'явилися сотні постів від громадян Росії з пропозиціями про допомогу українським біженкам в обмін на секс або роботу вдома. Про це пише російське правозахисне видання "Верстка".

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Як дізналися журналісти, російські чоловіки так намагаються знайти собі сексуальних партнерок, потенційних наречених або навіть нянь для дітей з-поміж українок, які вимушено виїхали з території України.

Видання опублікувало низку таких постів із мережі як приклад:

"Познайомлюся з біженкою з України для серйозних стосунків до 45 років із приємною зовнішністю. Живу під Санкт-Петербургом".

"Візьму біженку. Цілком забезпечу".

"Візьму до себе дівчинку на постійне проживання, живу один".

Відповідні оголошення з'являються як у регіональних групах, так і у великих пабліках. Журналісти уточнюють, що в численній групі "Біженці з України", яка налічує понад тисячу підписників, такі пости стали з'являтися ще з 19 лютого. Є й пабліки, присвячені виключно знайомствам із вимушеними переселенками з України.

Фото: Верстка

Чому саме біженки з України?

Журналісти видання зв'язалися з авторами деяких оголошень із питанням, чому чоловіки хочуть стосунків із біженками з України. Якийсь 29-річний Дмитро з Москви прокоментував, що шукає наречену серед українок, оскільки "дівчата в Росії не шанують хлопців, і їм потрібні лише гроші".

Ще один москвич повідомив, що "дев'яносто відсотків московських дівчат не те що створити затишок у будинку не можуть, а й готувати не вміють", при цьому, за його словами, "українські дівчата інші".

Ігор із Санкт-Петербурга сказав журналістам, що він згоден допомогти лише тим українкам, які поділятимуть його позицію щодо "спецоперації" в Україні.

"Їм змалку втюхували, що Росія погана. А перевиховати я вже не зможу. Там уже ненависть і ворожнеча в неї в голові. Якщо вона приїжджає, має розуміти, що я за Росію і військовозобов'язаний", — прокоментував чоловік.

"Верстка" — російське правозахисне видання, запущене 26 лютого цього року. Перший матеріал медіа був присвячений мешканці Ясногорська Катерині Заріповій, яку оштрафували на 48 тисяч рублів за те, що жінка зірвала букву Z із вікон дитячого садка.

За даними Агентства ООН у справах біженців, із 24 лютого до 1 червня з України на територію Російської Федерації виїхали близько 1 млн осіб. Так країна-агресор опинилася на другому місці за кількістю прийнятих біженців.

Влада Маріуполя неодноразово розповідала про те, як Росія вивозить на свою територію громадян України. Так, радник мера Петро Андрющенко повідомляв, що окупанти оголошували в місті евакуацію та вже під час посадки в автобуси повідомляли людям про відправлення до фільтраційного табору.

Нагадаємо, Канада виплатить біженцям із України $2400. Одноразова виплата належить дорослим і дітям, які прибули в Канаду. Кошти зараховують протягом 5 днів, для цього потрібно відкрити рахунок у канадському банку.