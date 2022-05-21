Українців насильно вивозять із Маріуполя до Росії: як відбувається депортація (відео)

Окупанти оголосили евакуацію і вже під час посадки в автобуси повідомляють про відправлення до фільтраційного табору.

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Російські війська насильно вивозять мирних жителів Маріуполя до Росії. Заступник мера Петро Андрющенко опублікував на своєму Telegram-каналі відео та розповів подробиці того, що відбувається.

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За інформацією Андрющенка, окупанти пригнали до району Метро автобуси та оголосили про евакуацію цивільних. Під час посадки росіяни повідомляють, що людей повезуть до села Безіменне Азовського району, де знаходиться фільтраційний табір, а потім відправлять до Росії.

"Російські військові та офіційні волонтери блокують будь-які спроби залишити місце та відмовитися від евакуації. 21 століття. Центр Європи. Депортація цивільних. Сюрреалізм перетворився на реальність у Маріуполі", — написав Петро Андрющенко.

[ + – ] Жителів Маріуполя вивозять до Азовського району, а звідти до Росії. Відмовитись від евакуації не можна, уточнює Андрющенко.

Увечері, 20 травня, заступник голови Маріуполя повідомив, що за добу з міста до Безіменного доставили 416 людей, зокрема 46 дітей. Всього з фільтраційного табору до Росії депортували 512 осіб, українська влада зараз встановлює, куди громадян відправляють із залізничного вокзалу в російському Таганрозі.

"Працюємо над шляхами повернення маріупольців додому через дружні країни з Росії", — наголосив Петро Андрющенко.

Раніше британські журналісти з'ясували, куди окупанти РФ вивозять жителів Маріуполя під приводом евакуації. За даними розвідки, в Росії діють 66 таборів, куди доставляють викрадених українців. Звідти людей розсилають у різні російські регіони, включаючи Сибір, Кавказ, Полярне коло та Далекий Схід. Їх селять у колишні радянські санаторії й ставляться, як до грубої робочої сили.

20 травня стало відомо, що з "Азовсталі" в Маріуполі вийшли 1700 українських військовослужбовців. Захисники здалися в полон окупантам, скільки ще людей на території заводу, поки невідомо.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання: не дозволив ЗС РФ захопити Запоріжжя та оточити українців на Донбасі. Наразі триває операція з порятунку бійців, захоплених Росією в полон.