У Києві зареєстровано 66 тис. переселенців, майже чверть із них — маріупольці

Найбільше до столиці через війну переїхало мешканців Донецької, Луганської та Київської областей. Переселенці найчастіше реєструються у Святошинському, Деснянському та Дарницькому районах міста.

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У Києві станом на 7 червня зареєстровано близько 66 тис. внутрішньо переміщених осіб, із них понад 9,6 тис. — це діти. Про це повідомляють на сайті Київської міськдержадміністрації із посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

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Найбільше до столиці через воєнне вторгнення РФ переїхало мешканців Донецької, Луганської та Київської областей.

З Маріуполя зокрема вимушено переселилося близько 15 тис. українців. Для них відкрили гуманітарний центр "ЯМаріуполь" на вул. Антоновича, 39, поряд зі станцією метро "Олімпійська". Там допомагають із працевлаштуванням та відновленням втрачених документів.

Найчастіше внутрішньо переміщені особи реєструються у Святошинському, Деснянському та Дарницькому районах міста.

За інформацією Поворозника, всі переселенці можуть безплатно отримати психологічну та юридичну допомогу в міських хабах "VcentriHub".

"Це і консультація психолога, і юридична консультація, і курси цифрової грамотності для людей похилого віку", — розповів заступник мера.

За його словами, в хабах для переселенців щодня проводять заняття з надання долікарської допомоги, навчають алгоритму дій в разі хімічної та ядерної загрози, а також правилам поводження з вибухонебезпечними предметами.

Раніше Фокус писав, що в Росії біженкам з України пропонують допомогу в обмін на секс та роботу по дому. Після повномасштабного вторгнення в соцмережі "ВКонтакте" з'явилися сотні пропозицій від російських чоловіків для переселенок з охопленої війною країни. Так автори постів намагаються знайти сексуальних партнерок чи потенційних дружин з-поміж українок.

У Болгарії українських біженців переселили з готелів у модульні будинки. Вся територія, на якій розміщено житло для переселенців, обгороджена парканом та колючим дротом.