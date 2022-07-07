Шампунь по 600 гривень: мешканці Маріуполя та Херсона не можуть купити предмети першої необхідності, — мерія (фото)

Жителі Маріуполя залишилися без засобів для існування та гуманітарної допомоги. За таких умов на полицях магазинів побутові товари продаються за завищеними цінами.

Пресслужба Маріупольської міськради розповіла про ціни у місцевих магазинах на побутові предмети. Незважаючи на те, що мешканці Маріуполя залишилися без роботи, будь-яких засобів для існування та навіть гуманітарної допомоги, на полицях місцевих магазинів дефіцит не відчувається. Найпростіші побутові товари продаються за завищеними цінами. Про це повідомляється у Telegram-каналі міської ради Маріуполя.

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"Ось такі ціни на предмети гігієни в магазинах окупованого Маріуполя. Люди не мають роботи, грошей і гуманітарної допомоги, — йдеться у повідомленні. — При цьому вони бачать на полицях товари першої необхідності, які не можуть собі дозволити. Це черговий приклад знущання над маріупольцями, які щодня змушені виживати у нелюдських умовах, створених "визволителями".

[ + – ] Жителі Херсона та Маріуполя щодня змушені виживати у нелюдських умовах [ + – ] Жителі Херсона та Маріуполя щодня змушені виживати у нелюдських умовах [ + – ] Жителі Херсона та Маріуполя щодня змушені виживати у нелюдських умовах [ + – ] Жителі Херсона та Маріуполя щодня змушені виживати у нелюдських умовах [ + – ] Жителі Херсона та Маріуполя щодня змушені виживати у нелюдських умовах [ + – ] Жителі Херсона та Маріуполя щодня змушені виживати у нелюдських умовах [ + – ] Жителі Херсона та Маріуполя щодня змушені виживати у нелюдських умовах [ + – ] Жителі Херсона та Маріуполя щодня змушені виживати у нелюдських умовах

Водночас жителі окупованого Херсона показали ціни на господарські товари у місцевих магазинах. Зокрема звичайний шампунь продається по 600 гривень.

Нагадаємо, що російські окупанти перетворили Маріуполь на місто безпритульних. У будинках практично повністю зруйнованого міста небезпечно перебувати. Понад те, місто не переживе зиму без опалення.

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві зареєстровано 66 тис. переселенців, майже 2/3 з них — із Маріуполя. У столиці більше переселенців із Донецької, Луганської та Київської областей. Найчастіше люди, які тікають від війни, реєструються у Святошинському, Деснянському та Дарницькому районах.