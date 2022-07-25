Армия РФ пытается восстановить аэродром в Мелитополе, — разведка

По данным разведчиков, для восстановительных работ нужно от трех до четырех недель, после чего бетон сможет выдерживать нагрузку самолетов или любой другой техники.

Войска РФ в Мелитополе пытаются восстановить взлетно-посадочную полосу аэродромов при помощи завода "Монолит Плюс". Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

До оккупации РФ в Мелитополе на аэродроме базировалась 25-я транспортная авиация. Теперь же враг пытается восстановить взлетно-посадочную полосу (ВПП), чтобы использовать его для своей авиации. Для ремонта частично восстановили мощности бетонного завода "Монолит Плюс".

В разведке отмечают, что для возможности эксплуатации ВПП нужно от 21 до 28 дней, чтобы залитый бетон приобрел нужную твердость и был способен выдержать нагрузку самолетов или другой техники без потери своих характеристик.

Также войска РФ планируют использовать мощности бетонного завода и дальше, чтобы создавать линии обороны из железобетонных конструкций.

Вместе с тем ВС РФ вывозят украинские зерновые культуры. На территории элеватора был замечен состав поезда с 8 крытыми вагонами. Их планируют дальше вывозить на территорию РФ.

Военной разведке удалось установить, что в здании Госслужбы охраны в Мелитополе содержать украинских граждан. Есть сообщения, что их там пытают.

Напомним, 15 июля мэр Мелитополя сообщал, что ВС РФ начали отводить войска из города. По его словам они не уверены, что смогут удержать населенный пункт.

Ранее в сети показали фото цен в оккупированном Мелитополе. Продукты стоят в три раза дороже, чем на неоккупированных территориях.