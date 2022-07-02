У Чорнобаївці піднімається великий стовп диму після чергового удару ЗСУ (відео)

За повідомленнями очевидців, спочатку було чути кілька вибухів, після чого почав здійматися дим на околиці населеного пункту.

У тимчасово окупованій Чорнобаївці із самого ранку видно великий стовп диму після чергового удару ЗСУ. Про це повідомляє InformNapalm.

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З різних частин навколо Чорнобаївки видно густий чорний дим, що здіймається в небо. Як повідомляють у телеграм-каналі "Ху*вый Херсон", місцеві жителі чули вибухи на місці події. А горить усе дуже масштабно.

У той же час "Суспільне Херсон" рапортує, що було чути кілька вибухів. Густий дим піднімається на околиці Чорнобаївки.

Радник голови ОП Олексій Арестович написав допис про те, що 78% російських військових хоч раз симулювали успіх під час проведення "спецоперації". Користувач Дмитро Дудишев запитав у коментарях, що імітували ЗС РФ у Чорнобаївці, Арестович сказав, що "вони пробували різні пози". Це може опосередковано підтверджувати завдання удару ЗСУ.

[ + – ] Арештович про Чорнобаївку

Додамо, що офіційної інформації від Міноборони чи Генштабу ЗСУ на момент написання новини не було.

Нагадаємо, 22 червня на колаборанта Юрія Турульова, "мера" Чорнобаївці вчинили замах. Була підірвана міна на дорозі, якою рухався автомобіль.

6 квітня Генштаб ЗСУ опублікував відео роботи екіпажу, які знищили техніку РФ у Чорнобаївці.