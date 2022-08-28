У ЗСУ переробили трофейний пусковий блок ракет для вертольота до наземної РСЗВ (фото)

Бійці бригади імені Лицарів зимового походу забрали установку з поля бою. Військові змогли її відновити та зробити наземною.

Військові інженери 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів зимового походу переобладнали пускову установку ракет Б-8В20А на наземну артустановку. Про це повідомляє пресслужба бригади.

Про ремонтно-відновний батальйон не часто пишуть і про них не часто говорять, але їхню роботу складно переоцінити. Від них залежить справність усієї техніки й озброєння бійців. У бригаді зробили з трофейної пускової установки РСЗВ. Відновлювали та переробили установку в одному зі спеціалізованих приміщень.

Як пише "Мілітарний", пускова установка призначена для бойових гелікоптерів — це Б-8В20А. Бійці свою розробку реактивної установки залпового вогню назвали "Грім" на честь командира бригади, який нещодавно загинув.

"Це трофей, витягнутий з поля бою, нами відреставрований і готовий до використання. Якщо в наших хлопців щось вийде з ладу, ми не витрачаємо час на ремонт, а одразу привозимо їм на заміну відновлені трофеї, чим економимо час і надаємо можливість хлопцям успішно повернутися з бойових позицій", — розповіли у бригаді.

[ + – ] Ракети С-8

У пускову установку встановлюють некеровані 80-мм ракети С-8 — це радянська розробка, призначена для знищення техніки та живої сили супротивника. Дальність стрільби ракети з вертольота становить 1 600-2 100 метрів.

Нагадаємо, бійці ЗСУ створили легкі саморобні РСЗВ із некерованими ракетами С-8. Їх встановлюють на пікапи.

Раніше повідомлялося, що в "ДНР" відновили виробництво кустарних РСЗВ "Чебурашка" з калібром 241 мм.