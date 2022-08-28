В ВСУ переделали трофейный пусковой блок ракет для вертолета в наземную РСЗО (фото)

Бойцы бригады имени Рыцарей зимнего похода унесли установку с поля боя. Военные смогли ее восстановить и сделать наземной.

Военные инженеры 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей зимнего похода переоборудовали пусковую установку ракет Б-8В20А в наземную артустановку. Об этом сообщает пресс-служба бригады.

О ремонтному-восстановительном батальоне не часто пишут и о них не часто говорят, но их работу сложно переоценить. От них зависит исправность всей техники и вооружения бойцов. В бригаде сделали из трофейной пусковой установки РСЗО. Восстанавливали и переделали установку в одном из специализированных помещений.

Как пишет "Милитарный", пусковая установка предназначена для боевых вертолетов — это Б-8В20А. Бойцы свою разработку реактивной установки залпового огня назвали "Гром" в честь недавно погибшего командира бригады.

"Это трофей, извлеченный из поля боя, нами отреставрирован и готов к использованию. Если у наших ребят что-то выйдет из строя, мы не тратим время на ремонт, а сразу привозим им на замену восстановленные трофеи, чем экономим время и предоставляем возможность ребятам успешно вернуться с боевых позиций", — рассказали в бригаде.

[ + – ] Ракеты С-8

В пусковую установку устанавливают неуправляемые 80-мм ракеты С-8 — это советская разработка, предназначенная для уничтожения техники и живой силы противника. Дальность стрельбы ракеты с вертолета составляет 1600-2100 метров.

Напомним, бойцы ВСУ создали легкие самодельные РСЗО с неуправляемыми ракетами С-8. Их устанавливают на пикапы.

Ранее сообщалось, что в "ДНР" возобновили производство кустарных РСЗО "Чебурашка" с калибром в 241 мм.