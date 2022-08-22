В ОРДЛО возобновили производство кустарных РСЗО "Чебурашка": на что они способны (фото)

Реактивная установка обладает редким калибром в 241 мм, что делает практически бесполезной из-за отсутствия производства новых снарядов.

Части "1 армейского корпуса" оккупационных войск возобновили производство кустарных РСЗО "Чебурашка". Об этом сообщается в профиле аналитикам Цензор.НЕТ под ником NecroMancer.

Достоверно неизвестно, где наладили производство реактивных установок залпового огня на территории ОРДЛО или где-то в России. Есть вероятность, что необходимость в таких кустарных РСЗО возникли из-за острого дефицита вооружения у оккупантов ОРДЛО. Или же это попытка имитировать "бурную деятельность" перед кремлевскими кураторами.

Оккупанты представили свое ноу-хау, когда еще был жив главарь ОРДО Захарченко. Тогда заявлялось, что установка способна вести стрельбу на дистанцию от 1500 до 9600 метров. Все это устанавливали на базу шасси КрАЗ-260. "Чебурашка" имеет 64 направляющие с ракетами калибром 217 мм. Однако в сети утверждали, что на самом деле калибр больше — 241 мм с боевой частью 53,8 кг. Установить это удалось просто по надписям на снаряде.

[ + – ] Надпись на снаряде говорит о калибре 241 мм

Также вызывают вопросы точность таких ракет. Как пишет Defense Express, войска РФ в 2018 году применяли РСЗО для обстрела восточнее Авдеевки. Попытка была неудачной из-за дальности стрельбы и точности. Отмечается также и то, что калибром 241 мм обладал только БМ-24, который изготавливался в СССР в послевоенный период в 1950-х годах. Снаряд М-24Ф является дефицитным, что делает установку практически бесполезной.

[ + – ] БМ-24 на параде в СССР

На передачу двух "Чебурашек" оккупантам ОРДО прибыл главарь "ДНР" Денис Пушилин.

Напомним, украинские умельцы создали уникальную РСЗО со 122-мм снарядами. Это не единственный образец РСЗО. 8 августа появилось видео "бандермобилей" с установками авиаракет С-8.