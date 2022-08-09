"Ведьмак" на службе ВСУ: украинские умельцы создали отечественную РСЗО (видео)

Система обладает высокой мобильностью и оснащенаа 122-мм реактивными неуправляемыми снарядами. Ее можно использовать в качестве огневой поддержки и поражения живой силы и бронетехники противника.

В Украине создали и ввели в эксплуатацию уникальную реактивную систему залпового огня (РСЗО) под названием "Ведьмак", сообщает портал "Милитарный". По сути система представляет собой компактный РСЗО, обладающий хорошими показателями мобильности.

Украинский правозащитник Виталий Онищенко у себя в Facebook опубликовал видео испытания новой установки в полевых условиях. В своих комментариях он написал, что РСЗО была создана усилиями жителей Кривого Рога при поддержке местной военной администрации.

"В Кривом Роге произошло знаковое и мощное событие, а именно в городе, где нет ни одного военного завода, сделали ракетный комплекс "Ведьмак". Благодаря военной администрации Кривого Рога, "Ведьмак" стал реальностью и кошмаром для орков", — написал Онищенко.

Что известно об украинской РСЗО

Установка создана в виде прицепа и может быть отбуксирована даже легкой автомобильной техникой, что говорит о ее высокой мобильности.

В качестве направляющих на самодельной реактивной системе установлены 9 модулей от РСЗО БМ-21 "Град", которые вероятно были сняты с поврежденных систем.

На вооружении "Ведьмака" состоят 122-мм неуправляемые реактивные снаряды, следовательно РСЗО может применяться для всеобщей огневой поддержки и поражения живой силы, бронетехники и небронированной техники.

Ранее сообщалось, что Турецкая компания Baykar уже начала подготовку к строительству завода в Украине по производству ударных БПЛА. Однако пока есть проблемы с поставками некоторого оборудования на территорию Украины.

На вооружении ВСУ состоят 16 американских РСЗО HIMARS. В связи с этим в Пентагоне заявили, что этого количества достаточно для выполнения тех целей, которые поставлены перед таким видом вооружения.