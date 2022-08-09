Завод по производству Bayraktar в Украине откроют до конца 2023 года, — посол (видео)

Турецкая компания Baykar уже начала подготовку к строительству завода. Однако есть проблемы, связанные с завозом некоторого оборудования на территорию нашей страны.

Запуск завода по производству ударных беспилотников Bayraktar турецкой компании Baykar в Украине может произойти в конце 2023 года. Об этом рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар в эфире телемарафона украинских телеканалов.

По его словам, несмотря на то, что процесс ратификации соглашения со стороны Верховной Рады все еще продолжатся, компания Baykar уже начала подготовительные работы к началу строительства предприятия в Украине. Однако есть проблемы, связанные с завозом некоторого оборудования на территорию нашей страны.

"Конечно, есть некоторые нюансы связанные с завозом определенного оборудования и выбором компании для строительства, но это технические детали. Я надеюсь, что в ближайшие месяцы мы увидим определенный прогресс в этом вопросе", — сказал Василий Боднар.

Дипломат добавил, что на строительство предприятия понадобится несколько месяцев, а его запуск планируют на конец 2023 года. Кроме того, для изготовления беспилотников будут задействованы и другие украинские предприятия.

"Это также может поспособствовать развитию этого направления в научной сфере… С другой стороны, сама форма изготовления предусматривает завоз деталей из заграницы", — заявил посол.

Напомним, 9 августа в России пригрозили уничтожить завод по изготовлению БПЛА компании Baykar, если его запустят в Украине. Пресс-секретарь лидера Кремля Дмитрий Песков заявил, что в случае запуска производства, предприятие подпадет под так называемую "демилитаризацию" и будет уничтожено российскими войсками.

8 августа Василий Боднар рассказал, что компания Baykar уже выкупила земельный участок для строительства завода по производству беспилотников на территории Украины. По его словам, владелец Baykar уже зарегистрировал компанию в Украине, а парламент получил документы на ратификацию соглашения.

Отметим, что компания Baykar заявила о планах начать строительство завода по строительству Bayraktar в Украине еще в ноябре 2021 года.