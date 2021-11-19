Турция построит за свои деньги завод по производству Bayraktar в Украине (видео)

На предприятии будут не только строить беспилотники, но и проводить их модернизацию. Также готовится строительство сервисного центра к БПЛА.

Турецкая компания Baykar Defence построит в Украине центр по тестированию, обучению и технического обслуживания беспилотников Bayraktar TB2, а также завод по производству и модернизации БПЛА, Об этом заявил гендиректор Baykar Халук Байрактар.

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По словам гендиректора, сервисный центр построят уже в ближайшее время. В нем украинские военные будут проходить подготовку, а также обслуживать БПЛА для ВСУ. На данном этапе ведутся работы по подписанию контракта, после чего центр построят очень быстро.

В то же время ведется и проект по строительству завода в Украине. На них будут не только строить беспилотники, но и проводить их модернизацию.

"Реализация и центра, и предприятия будет полностью обеспечена за счет компании Baykar. Это будет 100% инвестиция. Землю под этот проект мы уже приобрели и двигаемся дальше", — заявил Байрактар.

Добавим, что сейчас для подготовки украинские военные ездят на обучение в Турцию.

Напомним, по словам посла Украины в Турции, вопрос о строительстве БПЛА это вопрос "скорее, месяцев, а не лет". Уже готовится участок для строительства центра по обслуживанию ударных Байрактаров.

Также в Минобороны анонсировали закупку беспилотников в ВСУ.