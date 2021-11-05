"Будем наращивать": начальник Генштаба о Bayraktar в украинской армии (видео)

По словам Сергея Шапталы, государство закупает беспилотники в ВСУ, и их количество будет увеличиваться. Ныне в армии есть 12 БПЛА Bayraktar TB2.

Начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала заявил, что Вооруженные силы будут наращивать беспилотники Bayraktar TB2. Об этом он сказал в эфире "Право на власть".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Нам государство закупает Bayraktar, у нас они есть на вооружении. И на этом не останавливаемся, мы будем их наращивать еще", — пояснил Шаптала.

По словам Шапталы, применение ударного беспилотника Bayraktar 26 октября — это решение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Оно было принято в ответ на нарушение Минских соглашений вооруженных формирований РФ. Первое нарушение — подтягивание артиллерии на запрещенную дистанцию, а второе — обстрел украинских позиций, в результате которого погиб боец.

Когда военные увидели, что ОБСЕ не сработало, дипломатия не помогла, а ответ артиллерией был бы нарушением соглашений, то Залужный принял решение о применении ударного БПЛА.

Шаптала также отметил, что беспилотник не заходил на территорию ОРДЛО, а действовал на безопасной дистанции. В ином случае оккупанты бы попытались сбить его.

Добавим, ныне в ВСУ есть две беспилотные системы Bayraktar, состоящие из станций управления и 12 беспилотников к ним.

Напомним, 26 октября украинские военные впервые уничтожили вражескую артиллерию при помощи ударного Bayraktar TB2. Использовать его решили в ответ на обстрел украинских позиций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки турецких БПЛА в Украину может привести к дестабилизации на линии соприкосновения.

Спикер украинской делегации в ТКГ Арестович заявил, что беспилотники Bayraktar не запрещены Минскими соглашениями.