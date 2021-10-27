Беспилотники Bayraktar не запрещены Минскими соглашениями, – Арестович (видео)

В зоне ООС, как заверил спикер украинской делегации в ТКГ, был отдельный боевой эпизод, который прекратился после выстрела беспилотника.

Использование ударных турецких БПЛА Bayraktar TB2 в зоне проведения ООС не противоречит Минским соглашениям. Об этом в эфире телеканала НАШ заявил советник главы Офиса президента и спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

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По его словам, Украина строго придерживается Минских соглашений, а применение турецких беспилотников Bayraktar TB2 было ответом на артиллерийские обстрелы со стороны российско-оккупационных формирований.

"Подождите, я не вижу тут ничего про нарушение Минских соглашений. Возможно, я невнимательно читал. Немцы призвали стороны к сдержанности, это я видел. И Bayraktar TB2 не запрещены Минскими соглашениями. Мы строго придерживаемся Минских соглашений, а беспилотный летательный аппарат был задействован для поражения российской артиллерии", — продолжил Алексей Арестович и добавил, что накануне оккупационные формирования в ходе обстрела убили бойца ВСУ, а другой военнослужащий получил ранение.

Спикер украинской делегации в ТКГ также заявил, что в зоне проведения ООС нет никакого обострения, а произошел "отдельный боевой эпизод", который прекратился после выстрела ударного беспилотника.

[ + – ] Алексей Арестович про использование Bayraktar TB2 на Донбассе

Первое применение Bayraktar TB2 — хронология событий

Отметим, что первое применение Bayraktar TB2 на Донбассе прокомментировали в МИД ФРГ. Представитель дипведомства Андреа Зассе на брифинге заявила, что Германия обеспокоена увеличением количества нарушений режима "перемирия" и тем фактом, что беспилотниками пользуются все стороны вооруженного конфликта.

"В последние недели СММ ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, применялось тяжелое вооружение. Это нарушает Минские соглашения, которые Россия и Украина обязались выполнять. Кроме того, все стороны используют БПЛА, что может делать только СММ ОБСЕ в соответствии с Минскими соглашениями. Мы снова призываем все стороны к деэскалации", — подчеркнула Андреа Зассе и добавила, что Bayraktar TB2 использовали в ответ на гибель украинского военнослужащего после артиллерийского обстрела.

На применение ВСУ ударного беспилотника Bayraktar TB2 отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки турецких БПЛА в Украину может привести к дестабилизации на линии соприкосновения.

Ранее Фокус сообщал про первое применение Bayraktar TB2 на Донбассе. Бойцы ВСУ использовали турецкий ударный беспилотник после артиллерийского обстрела со стороны российско-оккупационных формирований. Bayraktar TB2 сумел выследить вражескую батарею и уничтожить одно орудие.