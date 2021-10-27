Безпілотники Bayraktar не заборонені Мінськими угодами, – Арестович (відео)

У зоні ООС, як запевнив речник української делегації в ТКГ, був окремий бойовий епізод, який припинився після пострілу безпілотника.

Використання ударних турецьких БПЛА Bayraktar TB2 у зоні проведення ООС не суперечить Мінським угодам. Про це в ефірі телеканалу НАШ заявив радник глави Офісу президента та речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович.

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За його словами, Україна дотримується Мінських угод, а застосування турецьких безпілотників Bayraktar TB2 було відповіддю на артилерійські обстріли з боку російсько-окупаційних формувань.

"Почекайте, я не бачу тут нічого про порушення Мінських угод. Можливо, я неуважно читав. Німці закликали сторони до стриманості, це я бачив. І Bayraktar TB2 не заборонені Мінськими угодами. Ми суворо дотримуємося Мінських угод, а безпілотний літальний апарат був задіяний для поразки російської артилерії", — продовжив Олексій Арестович і додав, що напередодні окупаційні формування під час обстрілу вбили бійця ЗСУ, а інший військовослужбовець отримав поранення.

Спікер української делегації у ТКГ також заявив, що у зоні проведення ООС немає жодного загострення, а стався "окремий бойовий епізод", який припинився після пострілу ударного безпілотника.

[ + – ] Олексій Арестович про використання Bayraktar TB2 на Донбасі

Перше застосування Bayraktar TB2 – хронологія подій

Зазначимо, що перше застосування Bayraktar TB2 на Донбасі прокоментували у МЗС ФРН. Представник дипвідомства Андреа Зассе на брифінгу заявила, що Німеччина стурбована збільшенням кількості порушень режиму "перемир'я" та тим фактом, що безпілотниками користуються всі сторони збройного конфлікту.

"В останні тижні СММ ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, застосовувалося важке озброєння. Це порушує Мінські угоди, які Росія та Україна зобов'язалися виконувати. Крім того, всі сторони використовують БПЛА, що може робити лише СММ ОБСЄ відповідно до Мінських угод. Ми знову закликаємо всі сторони до деескалації", — наголосила Андреа Зассе і додала, що Bayraktar TB2 використали у відповідь на загибель українського військовослужбовця після артилерійського обстрілу.

На застосування ЗСУ ударного безпілотника Bayraktar TB2 відреагували у Кремлі. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що постачання турецьких БПЛА в Україну може призвести до дестабілізації на лінії зіткнення.

Раніше Фокус повідомляв про перше застосування Bayraktar TB2 на Донбасі. Бійці ЗСУ використали турецький ударний безпілотник після артилерійського обстрілу з боку російсько-окупаційних формувань. Bayraktar TB2 зумів вистежити ворожу батарею та знищити одне знаряддя.